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Ezen látszik, mekkora a hatása az iráni háborúnak
Gazdaság

Ezen látszik, mekkora a hatása az iráni háborúnak

Portfolio
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Éves alapon bőven 10% fölé került az amerikai exportárak növekedési üteme, miközben az import árak közel 7%-kal emelkedtek.

Az amerikai exportárak májusban éves alapon 11,2%-kal nőttek az előző havi 8,8%-kal. Az import árak 6,7%-kal emelkedtek éves alapon az előző havi 4,2% után. Az induló lakásépítések száma havi alapon több, mint 15%-kal csökkent. Azonban itt fontos megjegyezni, hogy ez a mutató hónapok között is óriási kilengéseket tud produkálni.

Összességében a bejövő adatok a többi inflációs mutatóhoz hasonlóan jól mutatják, hogy az iráni háború miatt megemelkedett energiaárak mekkora árnyomást idéznek elő.

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