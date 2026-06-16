Ian Bremmer: Nagyobb lett a valószínűsége a korábban elképzelhetetlennek gondolt geopolitikai eseményeknek

Bár a helyzet valóban bonyolult, három fő tényező fogja alakítani a globális politikát és a piacokat a következő néhány évben. Először is, gyakorlatilag nincsenek politikai korlátok az AI gyorsuló fejlődése előtt, amely a piaci rali hajtóereje, és kedvező, valamint káros hatásokat is fog okozni, de gyakorlatilag ellenőrizetlenül folytatódik majd. A történelem legfontosabb technológiai forradalma – amely egyszerre teremt majd rendkívüli lehetőségeket és példátlan veszélyeket – egy „geopolitikai recesszió” idején következett be, amikor a meglévő globális rendszer valami újnak adja át a helyét, amit még nem látunk tisztán.
A nagyhatalmak közötti kapcsolatok gyorsuló romlása miatt az AI gyakorlatilag semmilyen hatékony szabályozás alá nem fog tartozni. Az úttörő modelleket létrehozó vállalatok ma már szuverén geopolitikai szereplőként működnek, mert találmányaik elengedhetetlenek lesznek jövőbeli biztonságunk és jólétünk szempontjából. Ez a dzsungel törvénye, amelyet a könyörtelen (és rendkívül jól finanszírozott) technológiai versenyre alkalmaznak. Nemcsak az Egyesült Államok és Kína között folyik „fegyverkezési verseny” az AI terén, hanem olyan vállalatok között is, mint az OpenAI, az Anthropic és versenytársaik. Tagadhatatlanok azok az ösztönzők, amelyek az óvatosság helyett a növekedést részesítik előnyben.
Másodszor, az AI robbanásszerű növekedésének piaci hatását ellensúlyozni fogja a globalizációra nehezedő, folyamatos politikai teher. Fél évszázadon át a globális gazdasági növekedés fő hajtóereje az Egyesült Államok nyitott piacokra irányuló törekvése volt, amelynek célja az ötletek, információ, az emberek, a termékek, a szolgáltatások és – ami a legfontosabb – a tőke határokon átnyúló áramlásának felgyorsítása volt.
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