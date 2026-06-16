Karnyújtásnyira volt a globális katasztrófa - De olyan fordulat jött, ami az egész világ számára példa lehet

Május 4-én a 147 fős személyzetet és utasközönséget szállító hajón hét légúti megbetegedést azonosítottak. A kórokozó a hantavírus Andes-törzse volt, amely a legtöbb hantavírus-törzzsel ellentétben emberről emberre is képes terjedni.

A vírus halálozási aránya a legújabb kutatások szerint a 30 százalékot is elérheti, miközben sem engedélyezett gyógyszeres kezelés, sem védőoltás nem áll rendelkezésre ellene.

A helyzetet tovább bonyolította a vírus akár hat-nyolc hetes lappangási ideje, valamint az, hogy a hajón 23 különböző nemzetiségű utas tartózkodott, akiknek egy része a fertőzés azonosítása előtt már menetrend szerinti repülőjáratokkal távozott. Komoly kérdést jelentett, hogy melyik ország vállalja majd a koordináció felelősségét. A legrosszabb forgatókönyv szerint a fertőzöttek repülőtereken, a tömegközlekedési eszközökön és családi összejöveteleken terjesztették volna tovább a vírust, még mielőtt az első súlyos tünetek megjelennének, így a járvány akár több kontinenst is elérhetett volna.

Ez a forgatókönyv szerencsére nem valósult meg, miután a spanyol kormány magára vállalta a vezető szerepet, engedélyezte a hajó kikötését Tenerife közelében, valamint megszervezte az utasok partraszállását és biztonságos hazajuttatását.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) technikai útmutatót adott ki mind a 23 érintett országnak, amely egységes protokollokat írt elő az elkülönítésre, a megfigyelésre és a klinikai ellátásra. A kontaktkutatás a repülőjáratokra, a reptéri tartózkodásra és a tömegközlekedésre is kiterjedt. Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) szintén példásan szervezte meg a brit állampolgárok hazaszállítását, tesztelését és orvosi megfigyelését.

A járvány végül 13 igazolt esetre korlátozódott, és minden fertőzött a hajón tartózkodók közül került ki.

A repülőgépeken vagy a repülőtereken történt kitettségből egyetlen másodlagos megbetegedés sem alakult ki, pedig a lappangási időt figyelembe véve május végéig vagy június elejéig meg kellett volna jelenniük az ilyen eseteknek.

A vasárnap véget ért karanténidőszakokkal a járványügyi intézkedések is lezárultak.

Az eset egyik kézzelfogható eredménye, hogy 21 ország csatlakozott egy összehangolt hantavírus-kutatási programhoz, amely a hajón megfertőződött betegek vizsgálatára épül. A kezdeményezés célja a vírus alaposabb megismerése, valamint a hatékony terápiák és vakcinák kifejlesztése.

Devi Sridhar professzor úgy látja: a hantavírus elleni védekezés modellje más járványok esetében is példaértékű lehet.

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