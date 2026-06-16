Kettészakadt a kínai gazdaság, olyan történt, amire a Covid óta nem volt példa

A kiskereskedelmi forgalom éves összevetésben 0,6 százalékkal mérséklődött májusban, ami az első visszaesést jelenti a 2022 végén megkezdődött, koronavírus-járvány utáni újranyitás óta. Az állóeszköz-beruházások az év első öt hónapjában 4,1 százalékkal estek vissza az előző év azonos időszakához képest, ami szintén elmaradt az elemzői várakozásoktól. A magánberuházások még ennél is kedvezőtlenebb képet mutatnak, hiszen a 7,1 százalékos zuhanásuk 2020 óta a leggyengébb teljesítmény, míg a feldolgozóipari beruházások hat év után először mutattak csökkenést.
A fogyasztáson belül elsősorban a tartós fogyasztási cikkek húzták vissza a teljesítményt, az autóeladások például 16 százalékkal zuhantak, de a háztartási gépek és az építőanyagok forgalma is kétszámjegyű visszaesést mutatott.
Az ingatlanárak májusban az áprilisinál is gyorsabb ütemben estek, ami tovább rontja a fogyasztói bizalmat, miközben az ingatlanpiacon érdemi javulás továbbra is csak a legjelentősebb metropoliszokban tapasztalható.
Mindezzel éles ellentétben áll a kínálati oldal teljesítménye, az ipari termelés ugyanis 4,5 százalékkal bővült, a csúcstechnológiai feldolgozóipar hozzáadott értéke pedig 15 százalékkal ugrott meg.
Az elektronikai szektor 17 százalékos növekedést produkált, amelyet elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek iránti kereslet ösztönzött. Az export májusban az elmúlt három hónap leggyorsabb ütemében bővült, ezen belül a félvezetők kivitele 111 százalékkal szárnyalt.
A kínai nemzeti statisztikai hivatal szóvivője a fogyasztás és a beruházások visszaesését részben a heves esőzéseknek, részben pedig a tavalyi, állami támogatások miatt megemelkedett bázisnak tulajdonította. A piacok reakciója ugyanakkor egyértelműen negatív volt, hiszen az adatközlést követően az offshore jüan gyengült, a hongkongi tőzsdén jegyzett kínai részvények mutatója pedig több mint egy százalékkal esett vissza.
A gazdaságpolitikai döntéshozók egyelőre kivárnak, miután a kormányzat márciusban és áprilisban visszafogta a költségvetési kiadásokat, a kötvénykibocsátások üteme pedig lassult. Az elemzők mérsékelt második negyedéves GDP-növekedésre számítanak, egyes becslések szerint az áprilisi bővülés mindössze 4 százalék körül alakult, ami elmarad a hivatalos, 4,5 és 5 százalék közötti éves célszámtól. Több szakértő is valószínűnek tartja, hogy az év második felében kamatvágásra és a kötelező tartalékráta csökkentésére, valamint a költségvetési kiadások növelésére kényszerülnek a hatóságok, különösen abban az esetben, ha az olajárak mérséklődnek.
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