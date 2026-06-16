Kiderült a szomorú igazság: ezért kellett az utolsó pillanatban lefújni a népszerű magyar fesztivált

Nem lesz idén Kolorádó fesztivál, amelyet "a váratlanul növekvő költségek, valamint a teljes fesztiválipart sújtó piaci nehézségek miatt" 2027-re halasztottak - közölték a szervezők kedden.

A rendezvényt - amelynek helyszíne a korábbi években Nagykovácsi volt, de azt el kellett hagyniuk - a tervek szerint a Fejér vármegyei Kálozon tartották volna meg július 15-től 19-ig.

Lelkesen vágtunk bele az előkészületekbe, azonban hónapról hónapra bukkantak elő újabb nehézségek a terület fejlesztésével és lehetőségeivel kapcsolatban. Az új fesztivál megszervezésének és a helyszín kialakításának váratlanul növekvő költségei, valamint a teljes fesztiválipart sújtó piaci nehézségek elvezettek oda, hogy a nagykovácsi helyszínünkhöz nem méltó folytatást tudtunk volna csak összehozni

- szerepel a közleményben.

Mint írták, az utolsó pillanatig azon dolgoztak, hogy meg tudják csinálni az idei fesztivált.

A már megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi fesztiválra. A felmerült nehézségeket látva a Sziget szervezői felajánlották, hogy aki nem váltja vissza most a belépőjét, annak sem kell egy évet várnia:

ajándékba kaphat egy csütörtöki Sziget-napijegyet.

A visszaváltás menetéről és a további információkról minden jegyvásárlót e-mailben értesítenek a jövő hét végéig.

Az idei Kolorádón mások mellett az Analog Balaton, az Elefánt, Sisi, Bongor, Kolibri, az L.A. Suzi, a Freakin' Disco, a Decoloni

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