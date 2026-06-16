Lépett a jegybank: három évtizede nem látott helyzet állt elő Japánban

A japán jegybank kedden a szigorítás mellett döntött, így az irányadó kamat harmincegy éves csúcsra emelkedett. A döntés újabb mérföldkövet jelent a szigetország monetáris politikájának normalizálásában és egyben jelzi: Japán végérvényesen más gazdaságtörténeti korszakba lépett.

A széles körben várt döntés értelmében a jegybank 0,75 százalékról 1 százalékra emelte az irányadó rátát. Bár a kamatszint nemzetközi összevetésben továbbra is alacsony, Japánban erre 1995 óta nem volt példa. A tavaly decemberi szigorítás óta ez az első kamatemelés, amellyel a távol-keleti ország jegybankja is csatlakozott a szigorítási pályára lépett globális jegybankokhoz, köztük az Európai Központi Bankhoz.

A jegybank közleményében kiemelte, hogy a nyersolaj drágulása okozta költségnövekedés viszonylag gyorsan begyűrűzik a vállalatközi tranzakciókba, ami a fogyasztói árak széles körű emelkedését vonhatja maga után. A közép- és hosszú távú inflációs várakozások folyamatos erősödése miatt fennáll a kockázat, hogy a maginfláció tartósan a célérték felett marad. A döntés 7-1 arányban született meg, Ueda Kazuo jegybankelnök kórházi kezelése miatt nem vett részt az ülésen. Az egyetlen ellenszavazatot Aszada Toicsiró adta le, aki úgy vélte, hogy a közel-keleti konfliktusból eredő reálgazdasági kockázatok súlyosabbak az inflációs veszélyeknél.

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A piaci reakciók összességében azt tükrözték, hogy a befektetők a vártnál kevésbé szigorú jegybanki üzenetet kaptak. Bár egyes elemzők 50 bázispontos emelés lehetőségével is számoltak, erre végül nem került sor. Szuzuki Hirofumi, az SMBC vezető devizastratégája szerint ez kedvező a kockázatos eszközök piacának, a jegybank pedig várhatóan félévente vagy évente egyszeri ütemben folytatja majd a szigorítást. A Nikkei 225 részvényindex a bejelentést követően egy százalékot emelkedve története során először lépte át a 70 ezres szintet, új rekordot felállítva. A jen minimális erősödést mutatott a dollárral szemben, míg a tízéves japán államkötvény hozama 3,5 bázisponttal 2,61 százalékra növekedett.

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A jegybank emellett arról is döntött, hogy jövő áprilistól felfüggeszti a kötvényvásárlási program kivezetését, és továbbra is havi mintegy 2000 milliárd jen értékben vásárol állampapírokat. A monetáris hatóság megszünteti a kivezetési terv éves felülvizsgálatának gyakorlatát, ám szükség esetén a jövőbeli ülésein módosíthatja a vásárlások ütemét.

A közel-keleti konfliktus kettős kihívás elé állítja a japán gazdaságpolitikát, hiszen miközben az olajárak emelkedésén keresztül inflációs nyomást generál, egyúttal lassítja az importált energiahordozóktól erősen függő gazdaság növekedését. A májusi termelői árindex háromszáz éves csúcsra, 6,3 százalékra ugrott, ami azt jelzi, hogy a vállalatok már elkezdték áthárítani a megemelkedett energiaköltségeket. Elemzők szerint a maginfláció az év második felében ismét a jegybank kétszázalékos célja fölé gyorsulhat, a Reuters felmérése alapján pedig a közgazdászok többsége arra számít, hogy az irányadó ráta a negyedik negyedévre eléri az 1,25 százalékot, vagyis további egy kamatemelés érkezhet a második félévben.

A japán gazdaság helyzete azért kritikus, mert egyszerre

éledt fel benne az évtizedeken át teljesen hiányzó infláció,

mutat a költségvetése jelentős egyensúlyhiányt,

reagálnak az általános kamatszintre az óriási államadóssága miatt az állam kamatfizetési kilátásai,

tart 40 éves mélypontja felé a jen árfolyama.

Ebben a környezetben a japán jegybanknak sincs egyszerű dolga, hogy megtalálja az optimális monetáris politikát.

Van tétje

Alapesetben a nemzetközi befektetők ritkán figyelnek a japán eseményekre, ám ahogy tegnapi beharangozó cikkünkben írtuk, a mostani kamatdöntés azonban kivételt jelenthet. Az ázsiai országban ugyanis az ingatlanpiac és a tőzsdei buborék 1992-es összeomlása után egy alacsony infláció és kamatszint által meghatározott időszak kezdődött és tartott egészen 2022-ig.

Ez a tartósan alacsony kamatkörnyezet kivételes lehetőséget teremtett a nemzetközi befektetők számára az olcsó hitelfelvételre.

Így futott fel a jen carry trade finanszírozási stratégia, amelynek lényege, hogy a befektetők rendkívül olcsó jenhiteleket vesznek fel, majd az így szerzett tőkét magasabb hozamot kínáló külföldi eszközökbe, például amerikai államkötvényekbe vagy nemzetközi részvényekbe fektetik.

Ez a stratégia 2023-ra a világ egyik legjelentősebb külső finanszírozási csatornájává vált. A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) adatai szerint a nyitott pozíciók állománya elérte a 14 200 milliárd dollárt (vagyis az 1994 ezer milliárd jent), ami az akkori japán GDP 337 százalékának, az amerikai GDP-nek pedig az 51 százalékának felelt meg.

A CFTC adatai szerint az amerikai kamatszint (és kötvényhozamok) magasan ragadása miatt a befektetők jenshort pozíciói rendre rekordmagasságokban járnak, azaz a spekulatív ügyleteknek ezidáig sem a BoJ fokozatos monetáris normalizációja (ez magában foglalja a kamatszint fokozatos emelését és a kötvényvásárlási program fokozatos letekerését is), sem pedig a pénzügyminisztérium (Ministry of Finance, MoF) és a jegybank devizapiaci intervenciói sem tudtak gátat szabni.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bár ez a stratégia három évtizeden át bőséges likviditást biztosított a kockázatos eszközök piacainak és stabil hozamot a befektetőknek, korántsem tekinthető kockázatmentesnek. Ha ugyanis a japán fizetőeszköz erősödni kezd, a külföldi eszközök értékesítéséből származó tőkéből sokkal drágábbá válik a jenben felvett hitelek törlesztése, ami gyors és súlyos veszteségeket okozhat a piacon.

Márpedig a japán kamatszint emelkedése egyfelől drágítja a jen-alapú hitelfelvételt, másfelől pedig csökkenti az amerikai-japán kamatkülönbözetet és erősíti a jen árfolyamát.

Forrás: Reuters

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