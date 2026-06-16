Magyar Péter szerint már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin

Az iráni béke hatására. Korábban a miniszterelnök arról beszélt, hogy majd akkor vezetik ki a védett árat, ha a piaci körülmények megfelelően alakulnak.

A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj

– írta a miniszterelnök.

A Portfolio reggel éppen erről írt. Az ügyben kérdést is küldtünk a minisztériumnak, hogy tervezik-e kivezetni a védett árat, cikkünk megjelenéséig azonban nem kaptunk választ.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a védett ár költségeit közép- és hosszú távon a magyar emberek fizetik meg, ezért a rendszer nem tartható fenn a végtelenségig.

A miniszterelnök azt mondta, hogy a konstrukció akkor kivezethető, ha a világpiaci árak megfelelően alakulnak – most éppen ez történt. A mostani posztjával így a védett ár kivezetését készítheti elő.

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