KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
  • Megjelenítés
Magyar Péter szerint már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin
Gazdaság

Magyar Péter szerint már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az iráni béke hatására. Korábban a miniszterelnök arról beszélt, hogy majd akkor vezetik ki a védett árat, ha a piaci körülmények megfelelően alakulnak.

A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj

– írta a miniszterelnök.

A Portfolio reggel éppen erről írt. Az ügyben kérdést is küldtünk a minisztériumnak, hogy tervezik-e kivezetni a védett árat, cikkünk megjelenéséig azonban nem kaptunk választ.

Kapcsolódó cikkünk

Védett benzinár: az utolsókat rúgja a rendszer?

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a védett ár költségeit közép- és hosszú távon a magyar emberek fizetik meg, ezért a rendszer nem tartható fenn a végtelenségig.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: biznisz épült a magyar állampolgárságra, ma tárgyalta a vagyonnyilatkozatok szigorítását a parlament

Lépett az ÁSZ: az Integritás Hatóság elnökének leváltását kezdeményezték

Ian Bremmer: Nagyobb lett a valószínűsége a korábban elképzelhetetlennek gondolt geopolitikai eseményeknek

A miniszterelnök azt mondta, hogy a konstrukció akkor kivezethető, ha a világpiaci árak megfelelően alakulnak – most éppen ez történt. A mostani posztjával így a védett ár kivezetését készítheti elő.

Cikkünk frissült.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjelent a 100 leggazdagabb magyarról szóló lista, itt vannak a százmilliárdos vagyonok
Bivalyerős a forint, újabb sokéves csúcsra szökött
Tisza-kormány: Orbán Viktor jövőjéről is szavaztak, több fontos ügyben is dönt a parlament
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility