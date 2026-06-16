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Magyar Péter vatikáni látogatásra készül, Leó pápával találkozik
Gazdaság

Magyar Péter vatikáni látogatásra készül, Leó pápával találkozik

Portfolio
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Magyar Péter vatikáni látogatásra készül, Leó pápával találkozik - derül ki az Esztergom-Budapest Főegyházmegye Facebook-posztjából.

A budapesti Prímási Palotában fogadta Erdő Péter bíboros, prímás Magyar Péter miniszterelnököt.

A megbeszélés központi témája

a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során XIV. Leó pápával találkozik majd.

A posztban azt írták, hogy a "találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott".

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