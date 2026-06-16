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Meglepő fordulat a magyar dohánypiacon: már nem a csempészet jelenti a legnagyobb veszélyt
Gazdaság

Meglepő fordulat a magyar dohánypiacon: már nem a csempészet jelenti a legnagyobb veszélyt

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A YouGov legfrissebb felmérése szerint a Magyarországon eldobott cigarettásdobozok 12,9 százaléka illegális forrásból származik, és először fordult elő, hogy a hamisított cigaretták száma meghaladta a csempészárukét. Az illegális kereskedelem különösen az északkelet-magyarországi településeken koncentrálódik, miközben az Európai Unióban is ismét 10 százalék fölé emelkedett a feketepiaci cigaretták aránya. Az üzlet rendkívül jövedelmező a bűnszervezetek számára - írja a 24.hu.

A YouGov 2025 második felében végzett felmérése szerint a Magyarországon eldobott cigarettásdobozok 87,1 százaléka legális forrásból származott, míg 12,9 százalékuk illegális volt. Bár az illegális kereskedelem aránya enyhén emelkedik, Magyarország továbbra is kedvezőbb helyzetben van számos uniós országnál.

A piac szerkezete ugyanakkor átalakult: 2024-ben először fordult elő, hogy több hamisított cigarettát találtak, mint külföldről becsempészettet. 2025 második felében az illegális dobozok 8,9 százaléka volt hamisítvány, míg mindössze 4 százalékuk származott külföldről. A vizsgálat során több mint ezer hamisított csomagolást azonosítottak, amelyek többsége Marlboro vagy Rothmans márkájú volt. A hevítéses dohánytermékek között viszont nem találtak hamisítványokat.

A hamisított termékek különösen Kazincbarcikán, Kisvárdán, Mátészalkán és Nyírbátorban jelentek meg nagyobb arányban. A jelenség illeszkedik az európai trendekhez: a KPMG szerint 2025-ben az Európai Unióban ismét 10 százalék fölé emelkedett a feketepiaci cigaretták aránya, elérve az 55,3 milliárd szálat. A határok szigorúbb ellenőrzése miatt a bűnszervezetek egyre inkább uniós területen, köztük Magyarországon működtetnek illegális dohánygyárakat.

Az üzlet rendkívül jövedelmező:

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miközben egy doboz cigaretta a legális piacon átlagosan 2500 forintba kerül, a feketepiacon 1500 forintért árult hamisítványok előállítása nagyjából 150 forintba kerül.

A NAV az elmúlt időszakban több jelentős akciót hajtott végre, amelyek során tonnaszám foglalt le illegális dohányt és több milliárd forint értékű árut.

A hamis cigaretták nemcsak gazdasági, hanem egészségügyi kockázatot is jelentenek, mivel az illegális üzemekben semmilyen minőségi vagy higiéniai előírást nem tartanak be.

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