Meglepő fordulat a magyar dohánypiacon: már nem a csempészet jelenti a legnagyobb veszélyt

A YouGov 2025 második felében végzett felmérése szerint a Magyarországon eldobott cigarettásdobozok 87,1 százaléka legális forrásból származott, míg 12,9 százalékuk illegális volt. Bár az illegális kereskedelem aránya enyhén emelkedik, Magyarország továbbra is kedvezőbb helyzetben van számos uniós országnál.
A piac szerkezete ugyanakkor átalakult: 2024-ben először fordult elő, hogy több hamisított cigarettát találtak, mint külföldről becsempészettet. 2025 második felében az illegális dobozok 8,9 százaléka volt hamisítvány, míg mindössze 4 százalékuk származott külföldről. A vizsgálat során több mint ezer hamisított csomagolást azonosítottak, amelyek többsége Marlboro vagy Rothmans márkájú volt. A hevítéses dohánytermékek között viszont nem találtak hamisítványokat.
A hamisított termékek különösen Kazincbarcikán, Kisvárdán, Mátészalkán és Nyírbátorban jelentek meg nagyobb arányban. A jelenség illeszkedik az európai trendekhez: a KPMG szerint 2025-ben az Európai Unióban ismét 10 százalék fölé emelkedett a feketepiaci cigaretták aránya, elérve az 55,3 milliárd szálat. A határok szigorúbb ellenőrzése miatt a bűnszervezetek egyre inkább uniós területen, köztük Magyarországon működtetnek illegális dohánygyárakat.
Az üzlet rendkívül jövedelmező:
miközben egy doboz cigaretta a legális piacon átlagosan 2500 forintba kerül, a feketepiacon 1500 forintért árult hamisítványok előállítása nagyjából 150 forintba kerül.
A NAV az elmúlt időszakban több jelentős akciót hajtott végre, amelyek során tonnaszám foglalt le illegális dohányt és több milliárd forint értékű árut.
A hamis cigaretták nemcsak gazdasági, hanem egészségügyi kockázatot is jelentenek, mivel az illegális üzemekben semmilyen minőségi vagy higiéniai előírást nem tartanak be.
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