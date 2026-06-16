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Módosul az M2-es metró közlekedése - Igencsak hosszú szakaszra kerülnek pótlóbuszok
Gazdaság

Módosul az M2-es metró közlekedése - Igencsak hosszú szakaszra kerülnek pótlóbuszok

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Baleset miatt átmenetileg pótlóbuszok járnak az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli Pályaudvar közt - olvasható a BKK Infó oldalán.

A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér állomást - közli a szervezet.

A baleset részleteit nem közölték.

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