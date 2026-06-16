Módosul az M2-es metró közlekedése - Igencsak hosszú szakaszra kerülnek pótlóbuszok

A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér állomást - közli a szervezet.
A baleset részleteit nem közölték.
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