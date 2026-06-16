Nagy fordulat jöhet a globális gázpiacon, újraindulhat a világ egyik legfontosabb LNG-központja

A hírügynökség névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a katari állami energiavállalat, a QatarEnergy már tájékoztatta vásárlóit az újraindítási tervekről. A társaság várakozásai szerint a Hormuzi-szoros biztonságos újranyitását követően
egy hónapon belül a termelési kapacitás mintegy 50%-át állíthatják helyre, míg két hónap elteltével már körülbelül 80%-os kihasználtságot érhetnek el.
A fennmaradó kapacitás helyreállítása azonban ennél jóval hosszabb időt vehet igénybe. A beszámoló szerint a márciusi iráni rakétatámadásokban megsérült két LNG-termelő egység teljes helyreállítása akár évekig is eltarthat.
Katar az iráni támadást követően, a háború első hetében állította le a világ legnagyobb LNG-létesítményét. A Ras Laffan komplexum tavaly a globális LNG-kínálat közel ötödét adta, így kiesése jelentős hatással volt a nemzetközi gázpiacokra.
A létesítmény több mint három hónapja nagyrészt tétlenül áll, mivel a Hormuzi-szoros lezárása jelentősen megnehezítette a cseppfolyósított földgáz szállítását. Ugyanakkor Katar már április óta készül az újraindításra:
a vállalat tesztelte a berendezéseket és elvégezte a szükséges karbantartásokat.
A források szerint több termelőegység csökkentett kapacitással működött az elmúlt hónapokban, hogy egyrészt ellássák a szomszédos országokat, másrészt szükség esetén gyorsan fel lehessen pörgetni a termelést.
A gyors helyreállítás még a piaci szereplők egy részét is meglepheti. Az Energy Aspects műholdas adatelemző leányvállalata, a Kayrros adatai alapján a Ras Laffan komplexum egyik termelőegysége már vasárnap ismét aktivitást mutatott, bár szakértők szerint ez egyelőre inkább tesztüzemre utalhat.
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