Napi 200 frissítés és félmillió eszköz: örökölt rendszerekkel nem lehet kezelni az energiaszektor legnagyobb kihívásait

A villamosenergia-rendszerek egyre nagyobb nyomás alatt állnak, ahogy a megújuló energiaforrások, az elektromos autók, a hőszivattyúk és az adatközpontok gyors ütemben alakítják át a keresleti és termelési mintázatokat. A hagyományos, központosított működési modell helyét fokozatosan egy jóval összetettebb, adatvezérelt rendszer veszi át, amelyben már több millió eszköz összehangolt működését kell kezelni. Charlotte Johnsonnal, a Kraken Technologies rugalmassági üzletágának vezetőjével arról beszélgettünk, hogyan készül erre az energiaszektor, milyen szerepet kaphatnak a virtuális erőművek és a mesterséges intelligencia, valamint hogy hol tart ma a közműszektor digitális átalakulása.

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Portfolio: A hagyományos közművállalatok jelentős része ma is évtizedes, örökölt IT-rendszerekre támaszkodik. Mennyire felkészült a szektor arra, hogy a digitalizációs projektek szintjéről valóban adatvezérelt működési modellre váltson?

Charlotte Johnson: Az energiaszolgáltatók kritikus infrastruktúrát üzemeltetnek, fokozott társadalmi és szabályozói figyelem mellett.

Elsődleges felelősségük továbbra is az ellátás folyamatos biztosítása, vagyis az, hogy égve maradjanak a lámpák. Ebben az iparág eddig jó teljesítményt nyújtott.

A rendszer azonban alapvetően a 19. és 20. század kihívásaira épült: kiszámítható keresletre, néhány nagy, központosított erőműre és érdemi, tartós terhelésnövekedés nélküli működésre.

Ez a környezet ma gyorsan változik a megújulók, az elektromos járművek, a hőszivattyúk és az adatközpontok keresletnövekedése miatt. Az energiaszolgáltatók mára felismerték, hogy ennek az új komplexitási szintnek a kezelése modern, adatvezérelt technológiát igényel.

A vállalat 2016-ban indult az Egyesült Királyságban, az Octopus Energy részeként. Az alapítók már a kezdetektől látták, hogy az energetika olyan iparág, amelyben hatalmas a lehetőség a digitalizáció előtt, legyen szó az ügyfélkiszolgálás javításáról vagy a megújuló termelés növekedéséből fakadó komplexitás kezeléséről.

A valódi kihívás az adatok rendbetétele:

elmozdulás a széttöredezett, örökölt rendszerektől a felhőalapú platformok felé, amelyek egységes adatmodellel működnek, és ahol az AI-eszközök rálátnak a teljes rendszerre.

Az AI akkor tud valódi értéket teremteni, ha beépül a működési modellbe, nem pedig utólagos kiegészítésként kerül rá a meglévő rendszerekre.

A piac továbbra is erősen töredezett, több ezer gyártó és számos eltérő kommunikációs szabvány működik párhuzamosan. Mérnöki és szoftverfejlesztési szempontból mekkora kihívást jelent az energiaszektor számára ez a sokszínűség?



Ahogy az elektrifikáció felgyorsul, és a fogyasztók egyre több villamos energiát használnak mobilitásra, fűtésre és hűtésre, ezzel párhuzamosan a hálózatszerű működési szemlélet az otthonokba is beköltözik. Ezeknek a nagy terhelésű berendezéseknek a hálózattal való integrálása az energiaátmenet kulcsfontosságú része, ugyanakkor a hardvermodellek és kommunikációs szabványok sokasága jelentős komplexitást teremt.

A rendszerek már az otthonokon belül is optimalizálnak, vagyis kezeli az egymástól független berendezések összehangolt működését.

Ez csökkentheti az energiaszolgáltatók működési költségeit, és jobb eredményt hozhat a fogyasztók számára is.

Ezeknek az erőfeszítéseknek a felgyorsítása iparágakon átívelő együttműködést igényel. Ezért kiemelendő az EPRI-vel közösen alapított Mercury Consortium, amely energiaszolgáltatókat, gyártókat és technológiai cégeket hoz össze annak érdekében, hogy funkcionális szabványokat dolgozzanak ki, és csökkentsék az eszközök modern, ellenálló energiarendszerbe való integrálásának akadályait.

Vállalatuk a világ egyik legnagyobb lakossági virtuális erőművét (VPP) működteti, miközben nagyméretű energiatárolási projektekben is részt vesz. Mit mutatnak ezek a projektek arról, hogy milyen szerepet kaphat a keresletoldali flexibilitás a jövő villamosenergia-rendszerében?

Az energiaátmenet nem kezelhető egymástól elszigetelt rendszerekben. Egy modern, ellenálló hálózat kiépítése egyre inkább azt jelenti, hogy intelligens szoftverrel kell összehangolni a kínálatot és a keresletet több millió csatlakoztatott eszközön keresztül.

A virtuális erőművünk több mint 500 000 lakossági eszközt kapcsol össze, köztük elektromos járműveket, hőszivattyúkat és okos termosztátokat.

Az energiaszolgáltatók számára a teljes érték abból származik, ha a lakossági keresletet a termeléssel és a hálózati léptékű tárolással együtt, egy intelligens rendszerként hangolják össze. A platformunkon kezelt lakossági és közműléptékű eszközök összesen több mint 7 GW teljesítményt képviselnek.

Erre jó példa a 300 MW-os Blackhillock akkumulátoros projekt Skóciában, amelyet a Zenobē üzemeltet. Az üzemeltető becslése szerint a projekt 15 év alatt mintegy 200 millió euró rendszerköltség-megtakarítást eredményezhet.

Ahogy egyre több akkumulátor, elektromos jármű és egyéb flexibilitási eszköz kerül ugyanazon optimalizációs platformok alá, felmerül a kérdés: hogyan kerülhető el, hogy a tömegesen koordinált eszközök ne maguk váljanak a rendszer instabilitásának forrásává?

A flexibilitás valódi értéke nem pusztán az egyes eszközök optimalizálásából, hanem azok szoros és rendszerszintű működtetéséből származik. Ezért fontos, hogy a platform ne elszigetelten, eszközönként hozzon döntéseket, hanem a hálózati, piaci és fogyasztói szempontokat egyszerre vegye figyelembe.

A cél nem az, hogy minden eszköz ugyanarra a jelre ugyanúgy reagáljon, hanem az, hogy a rendelkezésre álló rugalmasság szabályozott, előre jelezhető és a rendszer szempontjából hasznos módon jelenjen meg.

Ehhez előrejelzésre, automatizált döntéshozatalra, valós idejű adatokra és olyan kontrollmechanizmusokra van szükség, amelyek képesek kezelni a tömeges reakciókból fakadó kockázatokat.

Ahogy a flexibilitási piacok fejlődnek, egyre fontosabb lesz, hogy az aggregált eszközök ne csak piaci optimalizációt végezzenek, hanem a hálózat stabilitásához is hozzájáruljanak. Ez a technológiai platformok, az energiaszolgáltatók, a rendszerirányítók és a szabályozók közötti együttműködést is felértékeli.

Az európai piacok jelentősen különböznek egymástól mind szabályozási, mind fizikai hálózati adottságaikban. Melyek a legfontosabb különbségek, amelyeket az Egyesült Királyság, a nyugat-európai országok és a magyar villamosenergia-piac között látnak?

Minden piacnak megvannak a saját szabályozási és technikai jellemzői. Vannak különbségek a piacok között a termelési mixtől kezdve az alacsony karbonintenzitású eszközök, például az elektromos járművek és hőszivattyúk elterjedtségén át az okosmérők bevezetéséig.

Magyarország például erős nukleáris alaptermeléssel rendelkezik, míg az Egyesült Királyság gyorsabban haladt előre a flexibilitás és a fogyasztói részvétel terén.

Mindez növeli a rendszer komplexitását, és megerősíti a modern, adatvezérelt digitális infrastruktúra iránti igényt, amely segíthet ellenállóbb energiarendszert építeni.

Az alapvető kihívások azonban egyre inkább globálisak: több megújuló integrálása, az elektrifikáció támogatása, valamint a hálózati torlódások csökkentése annak érdekében, hogy nagy ipari terhelések csatlakozhassanak a hálózathoz, és energiával láthassák el a jövő iparágait.

A digitalizáció mellett a mesterséges intelligencia is az energiaszektor egyik leggyakrabban emlegetett technológiája lett. A hype-ot félretéve: milyen konkrét mutatókon keresztül mérhető, hogy egy AI-alapú megoldás valóban értéket teremt egy energiaszolgáltató számára?

Az AI-t gyakorlati eredmények alapján kell mérni.

Ez egy eszköz a jobb eredmények eléréséhez, nem pedig a cél.

A közművállalatok számára az érték abban rejlik, hogy az AI segítheti az ügyfélszolgálati csapatokat a gyorsabb és hatékonyabb reagálásban, miközben a szolgáltatás minősége fennmarad vagy javul.

Az ilyen AI-eszközök elsősorban az ismétlődő munkát csökkentik, javíthatják a válaszidőket, és lehetővé teszik, hogy az ügyfélszolgálati csapatok több időt fordítsanak a fontosabb ügyfélinterakciókra.

Az energiaszektorban a szabályozási és piaci környezet gyorsan változik. Mekkora versenyelőnyt jelent ma egy technológiai platform számára az, hogy a fejlesztéseket szinte folyamatosan, akár napi szinten képes élesíteni?



Az energiaszolgáltatók számára egyre fontosabbá válik, hogy gyorsan hozzáférjenek az új technológiákhoz és fejlesztésekhez.

A Kraken 10 percenként frissíti a kódbázisát, ami naponta körülbelül 200 szoftverélesítést jelent.

Ez gyorsabb innovációt, alacsonyabb kockázatot jelent minden egyes frissítésnél, és lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók gyorsabban reagáljanak a változó piaci körülményekre.

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Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.