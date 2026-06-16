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Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire
Gazdaság

Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire

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Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon nagy mértékében csökkentek a hozamok, a rövid lejáratú papírok estében viszont csak minimális elmozdulás történt.
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A tegnapihoz képest 14 bázisponttal csökkent a 15 éves és a 20 éves lejáratú papír referenciahozama. A 3 hónapos lejáratú állampapír hozama nem került lejjebb.

 
Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás
2026-06-16 3M D260930 5.42 0 -0.24
2026-06-16 6M D261223 5.42 -0.01 -0.25
2026-06-16 12M D270428 5.37 -0.01 -0.24
2026-06-16 3Y 2029/C 5.11 -0.09 -0.42
2026-06-16 5Y 2031/B 5.07 -0.11 -0.42
2026-06-16 10Y 2037/A 5.07 -0.13 -0.51
2026-06-16 15Y 2041/A 5.09 -0.14 -0.46
2026-06-16 20Y 2051/G 5.12 -0.14 -0.42
Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtt látottakhoz képest a 10 éves lejáratú papír referenciahozama 51 bázisponttal került lejjebb a 3 hónapos és az 1 éves lejáratú állampapír hozama 24 bázisponttal csökkent.

A kötvénypiaci mozgások jól láthatóan mutatják az iráni-amerikai békemegállapodás nemzetközi kockázatvállalási kedvre gyakorolt kedvező hatását és az inflációs kockázatok csökkenését.

Ilyen környezetben ugyanis kifejezetten jól teljesítenek a feltörekvő gazdaságok eszközei, a magyar értékpapírok vonzerejét ráadásul a Tisza-kormány gazdaságpolitikai ígéretei és az euróbevezetési terve is növelik.

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Nem meglepő módon a magyar eszközök iránti nagy érdeklődés a forint árfolyamában is megmutatkozik, hiszen az euró és a dollár jegyzése közel 5 éves csúcsait dönti meg napról napra. A forint kilátásaival alábbi elemzésünkben foglalkoztunk bővebben:

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További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

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Címlapkép forrása: Izzet Keribar

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