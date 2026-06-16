Nyilatkozott a döntéshozó: az EKB az iráni-amerikai megállapodás után is határozottan fellép az infláció ellen

Az EKB a múlt héten csaknem három év után először emelt kamatot, és nyitva hagyta a lehetőséget a további monetáris szigorítás előtt. A lépéssel azt szeretnék megakadályozni, hogy az iráni konfliktus okozta üzemanyagár-emelkedés begyűrűzzön a többi termék és szolgáltatás árába, azaz másodkörös inflációs hatást váltson ki. Lane hangsúlyozta, hogy
az olajárak a heti csökkenés ellenére is meghaladják a konfliktus előtti szintet, az infláció pedig várhatóan még legalább egy évig a jegybanki kétszázalékos cél felett alakul.
Az Egyesült Államok és Irán közötti ideiglenes megállapodás értelmében meghosszabbítják a törékeny tűzszünetet, és újra megnyitják a Hormuzi-szorost, amelyet Teherán a februári támadás óta gyakorlatilag lezárva tartott, ez pedig az energiaárak normalizálódását is elhozhatja. A pénzpiaci szereplők arra számítanak, hogy a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára hosszú évekig 70 dollár felett marad, ami az EKB alappályája és az enyhébb forgatókönyve közé esik, de inkább az előbbihez áll közelebb.
Az EKB alappályája szerint a fogyasztóiár-index növekedési üteme idén 3,0, jövőre 2,3, 2028-ban pedig 2,0 százalékos lesz, míg az enyhébb forgatókönyv alapján az áremelkedés üteme már jövőre a célszint alá süllyedhet. A piaci szereplők az idén még legalább egy kamatemelésre számítanak – leginkább szeptemberben vagy októberben –, de a téli szigorítás lehetősége sem zárható ki. Az irányadó betéti kamatláb jelenleg 2,25 százalékon áll.
Lane szerint a jegybank további lépései a nyersolajárak alakulásától és a geopolitikai bizonytalanság mértékétől függenek majd,
amelyek a vállalatok, a háztartások és a kormányok magatartását egyaránt meghatározzák. Ugyanakkor kiemelte, hogy több tényező – például az építőipar fellendülése, a reálbérek növekedése és a német költségvetési kiadások bővülése – részben ellensúlyozza az euróövezet gazdaságát érő energiasokkot.
Lane zárásként rámutatott, hogy mivel számos egyedi tényező pozitív irányba mutat, a nyilvánvalóan kedvezőtlen energiasokk egy alapvetően ellenállóbb gazdasági környezetben éri az eurózónát.
Forrás: Reuters
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