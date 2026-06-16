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Nyilatkozott a döntéshozó: az EKB az iráni-amerikai megállapodás után is határozottan fellép az infláció ellen
Gazdaság

Nyilatkozott a döntéshozó: az EKB az iráni-amerikai megállapodás után is határozottan fellép az infláció ellen

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Az Európai Központi Bank továbbra is határozott fellépést ígér az infláció elleni küzdelemben, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás némileg mérsékelte az energiaárakat – jelentette ki Philip Lane, a jegybank vezető közgazdásza a londoni Reuters NEXT Europe konferencián.

Az EKB a múlt héten csaknem három év után először emelt kamatot, és nyitva hagyta a lehetőséget a további monetáris szigorítás előtt. A lépéssel azt szeretnék megakadályozni, hogy az iráni konfliktus okozta üzemanyagár-emelkedés begyűrűzzön a többi termék és szolgáltatás árába, azaz másodkörös inflációs hatást váltson ki. Lane hangsúlyozta, hogy

az olajárak a heti csökkenés ellenére is meghaladják a konfliktus előtti szintet, az infláció pedig várhatóan még legalább egy évig a jegybanki kétszázalékos cél felett alakul.

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Az Egyesült Államok és Irán közötti ideiglenes megállapodás értelmében meghosszabbítják a törékeny tűzszünetet, és újra megnyitják a Hormuzi-szorost, amelyet Teherán a februári támadás óta gyakorlatilag lezárva tartott, ez pedig az energiaárak normalizálódását is elhozhatja. A pénzpiaci szereplők arra számítanak, hogy a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára hosszú évekig 70 dollár felett marad, ami az EKB alappályája és az enyhébb forgatókönyve közé esik, de inkább az előbbihez áll közelebb.

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Az EKB alappályája szerint a fogyasztóiár-index növekedési üteme idén 3,0, jövőre 2,3, 2028-ban pedig 2,0 százalékos lesz, míg az enyhébb forgatókönyv alapján az áremelkedés üteme már jövőre a célszint alá süllyedhet. A piaci szereplők az idén még legalább egy kamatemelésre számítanak – leginkább szeptemberben vagy októberben –, de a téli szigorítás lehetősége sem zárható ki. Az irányadó betéti kamatláb jelenleg 2,25 százalékon áll.

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Lane szerint a jegybank további lépései a nyersolajárak alakulásától és a geopolitikai bizonytalanság mértékétől függenek majd,

amelyek a vállalatok, a háztartások és a kormányok magatartását egyaránt meghatározzák. Ugyanakkor kiemelte, hogy több tényező – például az építőipar fellendülése, a reálbérek növekedése és a német költségvetési kiadások bővülése – részben ellensúlyozza az euróövezet gazdaságát érő energiasokkot.

Lane zárásként rámutatott, hogy mivel számos egyedi tényező pozitív irányba mutat, a nyilvánvalóan kedvezőtlen energiasokk egy alapvetően ellenállóbb gazdasági környezetben éri az eurózónát.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images

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