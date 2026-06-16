Rubovszky Rita a romák oktatási szegregációjáról: ez nem egyházi probléma

Rubovszky Rita szerint az oktatásról nem elsősorban fenntartói alapon, vagyis "állami" és "egyházi" iskolák szembeállításával kellene beszélni, hanem magáról az oktatás minőségéről és a gyerekek valódi szükségleteiről – derült ki a HVG interjújából. Már az interjú elején határozottan elutasítja azt a feltételezést, hogy közte és Lannert Judit oktatási miniszter között ellentét lenne: szerinte "semmi értelme bármiféle ellentartásról beszélni".
Úgy fogalmaz, hogy "rendkívül káros lenne az oktatást politikai harctérként használni", mert közös céljuk egy jobb oktatási rendszer kialakítása.
Ennek középpontjában szerinte az áll, hogy a rendszer egyszerre adjon lehetőséget a leszakadóknak és a középosztálynak, miközben ne terhelje túl a gyerekeket, és vegye komolyan a pedagógusok jelzéseit a figyelemzavarról, a digitális eszközök hatásairól és a segítő szakemberek hiányáról.
Rubovszky elismeri, hogy bizonyos esetekben az egyházi iskolák is hozzájárulhattak a társadalmi elkülönüléshez, de szerinte hiba ezt általános egyházi problémaként beállítani. Úgy véli, az iskolaválasztást sokkal inkább spontán társadalmi folyamatok, szülői döntések és a helyi viszonyok alakítják. Szükségesnek tartja az önkritikát abban, hogy az egyházi iskolák egyes helyzetekben mennyiben válhattak a társadalmi szegregáció eszközeivé, ugyanakkor igazságtalannak nevezi azt a leegyszerűsítő képet, amely szerint a jómódú gyerekek egyházi iskolákba, a roma és szegény gyerekek pedig állami iskolákba járnak. Ahogy fogalmaz: „nem lehet általánosítani, ez nem egyházi probléma”. Példaként több olyan egyházi intézményt is említ, amelyek hátrányos helyzetű, roma, autizmussal élő vagy nevelőotthonos gyerekeket is ellátnak.
A kötelező körzetesítés visszaállítását Rubovszky nem tartja valódi megoldásnak, mert szerinte a társadalmi elkülönülés gyökerei ennél jóval mélyebbek. A probléma nem kizárólag az egyházi fenntartókhoz kapcsolódik, hanem minden iskolafenntartót érint, ezért a változáshoz „össztársadalmi kultúraváltás” kellene. Különösen igazságtalannak tartja, ha olyan térségekben vádolnak szegregációval pedagógusokat, lelkészeket vagy szerzeteseket, ahol a helyi társadalmi összetétel miatt eleve csak roma gyerekek járnak iskolába. "Egy olyan térségben, ahol csak romák élnek, csak roma gyermekek fognak iskolába járni."
Az egyházi iskolák finanszírozásával kapcsolatban Rubovszky azt hangsúlyozza, hogy ez nem szubjektív vagy kormányspecifikus kérdés, hanem nemzetközi és állam-egyházi megállapodások által szabályozott rendszer. Szerinte az egyházi intézmények összességében nem kaptak több pénzt, mint az államiak, bár a finanszírozás rendszere eltérő és bonyolult. Fontosnak tartja, hogy hosszabb időszakot vizsgálva, adatalapon nézzék meg, mit mutatnak a számok, és az esetleges aránytalanságokat orvosolják. Úgy véli, az oktatás finanszírozását „nem lehet fűnyíróelv alapján” kezelni, mert más támogatásra van szükség egy hátrányos helyzetű térségben, másra egy neurodiverz vagy pszichés nehézségekkel küzdő gyerekeket integráló intézményben, és megint másra ott, ahol tehetséggondozó műhelyekre vagy jól felszerelt laborokra van szükség.
Rubovszky szerint objektív kutatásra van szükség annak megítéléséhez is, hogy az egyházi fenntartásba került iskolák hogyan működnek, milyen hozzáadott értéket tudnak adni, illetve mennyi intézményt képesek felelősen fenntartani az egyházak. Nem zárja ki, hogy egy ilyen számvetés után bizonyos döntések, akár iskolabezárások vagy intézmények visszaadása is következhetnek, de szerinte ezeknek szakmai és nem politikai alapon kell megszületniük. Az egyházi oktatási fórum résztvevői már el is döntötték, hogy belevágnak egy adatalapú problématérkép elkészítésébe. Ezzel összefüggésben Rubovszky óvatosságra int a leegyszerűsítő nemzetközi példákkal kapcsolatban is: „Mindenkit óva intek attól, hogy a finn meg az észt modellre hivatkozzon anélkül, hogy tudná, miről beszél.”
Az interjúban Rubovszky arról is beszél, hogy az egyházi intézményfenntartók több területen az állami gyakorlatot megelőző, progresszív intézkedéseket vezettek be. Ilyenként említi a gyermekvédelmi anonim bejelentőfelületeket, a zéró toleranciát, az utánkövetést, a diákközösségek bevonását és a pedagógusértékelési módszereket. Úgy látja, az egyházi oktatás az elmúlt években rugalmasabb volt az államinál, ezért sok olyan jó gyakorlata van, amely az egész oktatási rendszer számára hasznos lehet. Külön kiemeli, hogy a tudásátadás nem pusztán bemeneti és kimeneti mérések közötti folyamat, hanem közösségi élmény is.
Rubovszky végső soron azt tartaná sikernek, ha négy év múlva kevesebb szó esne arról, hogy egy iskola állami vagy egyházi, és több arról, hogy mit ad a gyerekeknek. Szerinte „nem külön világokról beszélünk, hanem ugyanannak az országnak a gyerekeiről”. Az egyházi iskolák feladata továbbra is az értékadás, a közösségépítés és a bibliai alapokon nyugvó emberkép közvetítése, de az oktatás valódi sikere szerinte nem az, ha a gyerekek mindenre emlékszenek.
Az oktatás valódi sikere nem az, ha egy gyerek mindent vissza tud mondani, hanem az, ha egyszer csak elkezd rácsodálkozni a világra.
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