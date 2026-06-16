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Szigorú karantén jön és már a repülők szennyvizét is ellenőrzik a gyilkos kór miatt
Gazdaság

Szigorú karantén jön és már a repülők szennyvizét is ellenőrzik a gyilkos kór miatt

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Kína átdolgozta az ebola elleni védekezési és megelőzési tervét, így szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezet be a kontaktkutatástól kezdve a légi közlekedésben alkalmazott szennyvízvizsgálatig, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában újabb járványok törtek ki.

A kínai Országos Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Hivatal kedden közzétett, módosított terve értelmében az ebolás betegek szoros kontaktjait – vagyis azokat, akik közvetlenül érintkeztek a megerősített vagy gyanús esetek vérével, testnedveivel, váladékával, ürülékével vagy a szennyezett anyagokkal –

az utolsó expozíciótól számított 21 napos karanténjellegű orvosi megfigyelés alá kell vonni.

A gyanús és megerősített eseteket az egészségügyi intézményeknek, a járványügyi szerveknek és a vámhatóságoknak minden szinten két órán belül jelenteniük kell egy online rendszeren keresztül. A megfigyelés hatóköre jelentősen kibővül, így a határegészségügyi karantén és a belföldi járványügyi monitoring mellett mostantól a nemzetközi szervezetek értesítéseit, a hazai laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, valamint a beutazó légi járatok szennyvízalapú vizsgálatát is figyelembe veszik.

Az érintett országokból érkező vagy az elmúlt 21 napban fertőzött területen járt személyeknek a belépést követően 21 napos egészségügyi önmegfigyelést kell végezniük. A tartományi szintű járványügyi hatóságoknak más kormányzati szervekkel együttműködve kell nyomon követniük az érintett térségekből hazatérőket, és a 21 napos megfigyelési időszak lejártáig utánkövetést kell biztosítaniuk.

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Az ebolaválság nemzetközi kezelése kapcsán az Egyesült Államok kedden közölte, hogy eddig több mint 700 millió dollárt különített el a válaszlépésekre. Ebből 375 millió dollárt közvetlen finanszírozásként juttattak el az érintett országokba, mintegy 350 millió dollárt pedig a tágabb értelemben vett humanitárius szükségletek fedezésére fordítottak, miközben más államokat is adakozásra szólítottak fel.

Forrás: Reuters

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