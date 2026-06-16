Tisza-kormány: ma szavaznak a törvénytervezetről, amivel Magyar Péter megnyitná az uniós csapokat

Kedden 9 órától ismét ülésezik a parlament, ahol több fontos javaslatot tárgyalnak majd a képviselők. Terítéken lesz az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupcióellenes javaslatcsomag, a pedagógusok teljesítménybérezése és a törvényhozás munkájának gyorsítása is.

Intenzív időszak áll az országgyűlés mögött – és előtt. A képviselők hétfőn is üléseztek, ahol elfogadták a miniszterelnökök mandátumának 8 évben való maximálásáról szóló törvényt, a nem egyetemi kekvákhoz került állami vagyonának visszaszerzéséről szóló jogszabályt, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatalt felszámolását megalapozó módosítást.

Eközben a parlamenten kívül is zajlottak az események: kiderült, hogy a korábban gondoltnál is jelentősebb racionalizálás zajlik a Fidesz-közeli médiánál, Orbán Anita Luxemburgban tárgyalt a V4-ek külügyminisztereivel, és tovább dagadt az NKA-botrány is: volt, hogy több pénzt kapott egy pályázó, mint amennyit kért.

A mai nap legfőbb közéleti eseménye előreláthatólag a képviselők keddi gyűlése lesz, ahol az alábbi témák szerepelnek a napirendben:

Jogállamisági/korrupcióellenes javaslatcsomag, amely az uniós pénzek felszabadítása érdekében: a vagyonnyilatkozati rendszert, az Integritás Hatóság jogköreit, a közbeszerzési és közadat-nyilvánossági szabályokat, valamint a korrupciós ügyekhez kapcsolódó büntetőeljárási garanciákat módosítaná. A csomag a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos szabályokat is átalakítja, illetve ezek megszüntetéséhez/átmenetéhez kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaz.

amely az uniós pénzek felszabadítása érdekében: a vagyonnyilatkozati rendszert, az Integritás Hatóság jogköreit, a közbeszerzési és közadat-nyilvánossági szabályokat, valamint a korrupciós ügyekhez kapcsolódó büntetőeljárási garanciákat módosítaná. A csomag a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos szabályokat is átalakítja, illetve ezek megszüntetéséhez/átmenetéhez kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaz. Pénzügyi szektort érintő jogharmonizáció: a javaslat főleg uniós tőkepiaci és befektetési szolgáltatási szabályokat ültet át vagy pontosít. Könnyítené a vállalatok tőzsdei megjelenését, egyszerűsítené egyes tájékoztatási kötelezettségeket, és szabályozná például a befektetési kutatásokat, a szavazatelsőbbségi részvénystruktúrákat, valamint a központi szerződő felekkel szembeni koncentrációs kockázatokat.

a javaslat főleg uniós tőkepiaci és befektetési szolgáltatási szabályokat ültet át vagy pontosít. Könnyítené a vállalatok tőzsdei megjelenését, egyszerűsítené egyes tájékoztatási kötelezettségeket, és szabályozná például a befektetési kutatásokat, a szavazatelsőbbségi részvénystruktúrákat, valamint a központi szerződő felekkel szembeni koncentrációs kockázatokat. Magyar–szlovák szénhidrogénvezeték-megállapodás módosítása: a javaslat egy magyar–szlovák jegyzőkönyvet hirdetne ki, amely jogi keretet ad egy új, Százhalombatta és Ipolyság/Šahy közötti dízel- és benzinvezetékhez. A vezeték a MOL Dunai Finomítót és a Slovnaft finomítót kötné össze, az indoklás szerint az energiaellátás biztonságának erősítése és az ukrajnai tranzitkockázatok csökkentése érdekében.

A vezeték a MOL Dunai Finomítót és a Slovnaft finomítót kötné össze, az indoklás szerint az energiaellátás biztonságának erősítése és az ukrajnai tranzitkockázatok csökkentése érdekében. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása: a TISZA javaslata a 2025/2026-os tanévre, illetve nevelési évre felfüggesztené a jelenlegi pedagógus-teljesítményértékelési rendszert, és hatályon kívül helyezné az erről szóló BM-rendeletet. Az indoklás szerint a mostani rendszer nem méri megfelelően a valós pedagógusi munkát, ezért szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával új rendszert kellene kialakítani.

a TISZA javaslata a 2025/2026-os tanévre, illetve nevelési évre felfüggesztené a jelenlegi pedagógus-teljesítményértékelési rendszert, és hatályon kívül helyezné az erről szóló BM-rendeletet. Az indoklás szerint a mostani rendszer nem méri megfelelően a valós pedagógusi munkát, ezért szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával új rendszert kellene kialakítani. Házszabály-módosítás: Ez a javaslat átmenetileg megnövelné a gyorsított parlamenti eljárások számát: félévente a sürgős tárgyalások kerete 6-ról 15-re, a kivételes eljárásoké 4-ről 10-re nőne. Az indok az, hogy az EU-forrásokhoz kapcsolódó törvényeket gyorsabban lehessen elfogadni; a szabályok 2027. január 1-jén állnának vissza a korábbi korlátokra.

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