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Tisza-kormány: ülésezik az országgyűlés, ma szavaznak a vagyonnyilatkozatok szigorításáról
Gazdaság

Tisza-kormány: ülésezik az országgyűlés, ma szavaznak a vagyonnyilatkozatok szigorításáról

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Kedden 9 órától ismét ülésezik a parlament, ahol több fontos javaslatot tárgyalnak majd a képviselők. Terítéken lesz az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupcióellenes javaslatcsomag, a pedagógusok teljesítménybérezése és a törvényhozás munkájának gyorsítása is.
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Magyar Péter napirend előtti felszólalása

Nem szeretnénk kisajátítani, sem 1956, sem 1989 történetét. Nem szeretnénk felosztani semelyik teret jobboldali vagy baloldali forradalmárokra

– mondta a miniszterelnök, majd a forradalmárok neveit kezdte sorolni. Ezután Nagy Imre életútjának ismertetésébe kezdett. Mint mondta, először vonakodott, elvtársaknak szólította a tüntetőket. Később azonban szabad akaratából választotta a hazát a párt helyett, ezért Kádárék halálra ítélték.

Orbán Viktor az újratemetés napján elhangzott beszédét történelminek nevezte, bár később szerinte ezt aprópénzre váltotta a volt kormányfő.

Magyar Péter szerint az 1956-os forradalom 70. évfordulójára már látszik, hogy Magyarország eljutott oda, ahová az '56-osok szerették volna: saját döntésünkből a szabad világ részei lettünk.

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Elkezdődött az országgyűlés keddi ülése

Nagy Imre halálának évfordulója van, ezért megemlékezéssel kezdenek a képviselők.

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Pintér Bence szerint ha nem tudnak azonnal tárgyalni a kormánnyal, súlyos megszorításokra lehet szükség

Interjút készített a győri polgármesterrel a Népszava. Pintér Bence szerint Győrnek sürgősen tárgyalnia kell az új Tisza-kormánnyal, mert a város pénzügyi helyzete gyors döntéseket követel.

Úgy látja, a június végi tárgyaláskezdés már késő lehet, hiszen júliusban el kell dönteniük, hogy ősszel be kell-e zárni uszodákat, sportlétesítményeket és nagyobb kulturális intézményeket.

A probléma középpontjában a szolidaritási hozzájárulás áll, amelyet Pintér igazságtalan sarcnak nevez. Azt állítja, ha Győrnek be kell fizetnie az idei két részletet, vagyis az 1,576 és 4,992 milliárd forintot, akkor a városnak drasztikus megszorításokra lesz szüksége.

Pintér arról is beszél, hogy Győr nem kilépett, hanem felfüggesztette tagságát a Megyei Jogú Városok Szövetségében. Ennek oka szerinte az, hogy stratégiai hiba volt fideszes elnököt választani a szövetség élére éppen akkor, amikor az önkormányzatoknak az új kormánnyal kellene tárgyalniuk. Cser-Palkovics András megválasztását következetlennek tartja, mivel szerinte az elmúlt években éppen a Fidesz-kormányzat hozott olyan döntéseket, amelyek súlyosan érintették az önkormányzatokat.

Az interjúban Pintér kitér arra is, hogy Győrben továbbra is előrehozott önkormányzati választást szeretne.

Szerinte a 2024-es választás idején a győriek még nem rendelkeztek minden fontos információval, azóta viszont számos ügy került elő. Országos szinten ugyanakkor nem támogatná automatikusan az előrehozott önkormányzati választásokat, mert úgy véli, az önkormányzatok a központi kormányzattól független, külön választói felhatalmazással működnek.

Pintér a saját fizetésének esetleges csökkentését nem tartja lényegi ügynek. Azt mondja, ha ez az ára annak, hogy Győr visszakapja a neki járó forrásokat, akkor ezt elfogadja. A polgármesterség két ciklusra korlátozásával viszont nem ért egyet, mert szerinte a polgármestert közvetlenül a helyiek választják meg, ezért ezt a döntést a helyi közösségre kell bízni. Végül arról is beszélt, hogy szerinte Győrben biztosan lenne dolga a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak, és már jelezte a kormánynak, hogy örülne, ha a hivatal székhelye Győrben lenne.

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Tisza-kormány: ma szavaznak a törvénytervezetről, amivel Magyar Péter megnyitná az uniós csapokat

Intenzív időszak áll az országgyűlés mögött – és előtt. A képviselők hétfőn is üléseztek, ahol elfogadták a miniszterelnökök mandátumának 8 évben való maximálásáról szóló törvényt, a nem egyetemi kekvákhoz került állami vagyonának visszaszerzéséről szóló jogszabályt, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatalt felszámolását megalapozó módosítást.

Eközben a parlamenten kívül is zajlottak az események: kiderült, hogy a korábban gondoltnál is jelentősebb racionalizálás zajlik a Fidesz-közeli médiánál, Orbán Anita Luxemburgban tárgyalt a V4-ek külügyminisztereivel, és tovább dagadt az NKA-botrány is: volt, hogy több pénzt kapott egy pályázó, mint amennyit kért.

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Tisza-kormány: Orbán Viktor jövőjéről is szavaztak, több fontos ügyben is dönt a parlament

A mai nap legfőbb közéleti eseménye előreláthatólag a képviselők keddi gyűlése lesz, ahol az alábbi témák szerepelnek a napirendben:

  • Jogállamisági/korrupcióellenes javaslatcsomag, amely az uniós pénzek felszabadítása érdekében: a vagyonnyilatkozati rendszert, az Integritás Hatóság jogköreit, a közbeszerzési és közadat-nyilvánossági szabályokat, valamint a korrupciós ügyekhez kapcsolódó büntetőeljárási garanciákat módosítaná. A csomag a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos szabályokat is átalakítja, illetve ezek megszüntetéséhez/átmenetéhez kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaz.
  • Pénzügyi szektort érintő jogharmonizáció: a javaslat főleg uniós tőkepiaci és befektetési szolgáltatási szabályokat ültet át vagy pontosít. Könnyítené a vállalatok tőzsdei megjelenését, egyszerűsítené egyes tájékoztatási kötelezettségeket, és szabályozná például a befektetési kutatásokat, a szavazatelsőbbségi részvénystruktúrákat, valamint a központi szerződő felekkel szembeni koncentrációs kockázatokat.
  • Magyar–szlovák szénhidrogénvezeték-megállapodás módosítása: a javaslat egy magyar–szlovák jegyzőkönyvet hirdetne ki, amely jogi keretet ad egy új, Százhalombatta és Ipolyság/Šahy közötti dízel- és benzinvezetékhez. A vezeték a MOL Dunai Finomítót és a Slovnaft finomítót kötné össze, az indoklás szerint az energiaellátás biztonságának erősítése és az ukrajnai tranzitkockázatok csökkentése érdekében.
  • A pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása: a TISZA javaslata a 2025/2026-os tanévre, illetve nevelési évre felfüggesztené a jelenlegi pedagógus-teljesítményértékelési rendszert, és hatályon kívül helyezné az erről szóló BM-rendeletet. Az indoklás szerint a mostani rendszer nem méri megfelelően a valós pedagógusi munkát, ezért szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával új rendszert kellene kialakítani.
  • Házszabály-módosítás: Ez a javaslat átmenetileg megnövelné a gyorsított parlamenti eljárások számát: félévente a sürgős tárgyalások kerete 6-ról 15-re, a kivételes eljárásoké 4-ről 10-re nőne. Az indok az, hogy az EU-forrásokhoz kapcsolódó törvényeket gyorsabban lehessen elfogadni; a szabályok 2027. január 1-jén állnának vissza a korábbi korlátokra.

A nap legfontosabb közéleti fejleményeiről élőben közvetítünk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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Védett benzinár: az utolsókat rúgja a rendszer?

A közel-keleti békehírre nagyot esett az olaj ára, miközben a forint is látványosan erősödött, vagyis éppen az a két piaci feltétel javult egyszerre, amelyhez a kormányzat korábban a védett üzemanyagáras rendszer kivezetését kötötte. A magyar autósok ebből egyelőre nem éreznek közvetlen árcsökkenést a kutakon, a piaci szereplők számára viszont kulcskérdés, hogy mekkorára zsugorodik a rögzített árak és a tényleges beszerzési árak közötti különbség. Ha a mostani olajpiaci fordulat tartósnak bizonyul, akkor a védett benzináras rendszer akár az utolsó szakaszába is léphet – igaz, Trump békéjét egyelőre érdemes óvatosan kezelni.

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Védett benzinár: az utolsókat rúgja a rendszer?
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Megjelent az 50 leggazdagabb magyar listája, mutatjuk a százmilliárdos vagyonokat

A legfrissebb, ma megjelent rangsor szerint az 50 legvagyonosabb magyar összvagyona meghaladta a 9 ezer milliárd forintot, ez az összeg hozzávetőleg a teljes magyar állami egészségügyi kiadás kétszerese, de 150 ezer budapesti lakás felépítésére is elegendő lenne. Mészáros Lőrinc zsinórban harmadik éve vezeti a listát, ezúttal 1749,1 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második helyre Veres Tibor került, míg Csányi Sándor a dobogó harmadik fokát szerezte meg. Az 50 leggazdagabb magyar listájára mintegy 66 milliárd forintnyi vagyonnal lehetett feljutni.

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