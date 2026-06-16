Tisza-kormány: ülésezik az országgyűlés, ma szavaznak a vagyonnyilatkozatok szigorításáról

Interjút készített a győri polgármesterrel a Népszava. Pintér Bence szerint Győrnek sürgősen tárgyalnia kell az új Tisza-kormánnyal, mert a város pénzügyi helyzete gyors döntéseket követel.

Úgy látja, a június végi tárgyaláskezdés már késő lehet, hiszen júliusban el kell dönteniük, hogy ősszel be kell-e zárni uszodákat, sportlétesítményeket és nagyobb kulturális intézményeket.

A probléma középpontjában a szolidaritási hozzájárulás áll, amelyet Pintér igazságtalan sarcnak nevez. Azt állítja, ha Győrnek be kell fizetnie az idei két részletet, vagyis az 1,576 és 4,992 milliárd forintot, akkor a városnak drasztikus megszorításokra lesz szüksége.

Pintér arról is beszél, hogy Győr nem kilépett, hanem felfüggesztette tagságát a Megyei Jogú Városok Szövetségében. Ennek oka szerinte az, hogy stratégiai hiba volt fideszes elnököt választani a szövetség élére éppen akkor, amikor az önkormányzatoknak az új kormánnyal kellene tárgyalniuk. Cser-Palkovics András megválasztását következetlennek tartja, mivel szerinte az elmúlt években éppen a Fidesz-kormányzat hozott olyan döntéseket, amelyek súlyosan érintették az önkormányzatokat.

Az interjúban Pintér kitér arra is, hogy Győrben továbbra is előrehozott önkormányzati választást szeretne.

Szerinte a 2024-es választás idején a győriek még nem rendelkeztek minden fontos információval, azóta viszont számos ügy került elő. Országos szinten ugyanakkor nem támogatná automatikusan az előrehozott önkormányzati választásokat, mert úgy véli, az önkormányzatok a központi kormányzattól független, külön választói felhatalmazással működnek.

Pintér a saját fizetésének esetleges csökkentését nem tartja lényegi ügynek. Azt mondja, ha ez az ára annak, hogy Győr visszakapja a neki járó forrásokat, akkor ezt elfogadja. A polgármesterség két ciklusra korlátozásával viszont nem ért egyet, mert szerinte a polgármestert közvetlenül a helyiek választják meg, ezért ezt a döntést a helyi közösségre kell bízni. Végül arról is beszélt, hogy szerinte Győrben biztosan lenne dolga a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak, és már jelezte a kormánynak, hogy örülne, ha a hivatal székhelye Győrben lenne.