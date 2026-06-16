Újabb ország csatlakozna a Mercosur-szövetséghez

Japán még június végéig megkezdi a gazdasági partnerségi megállapodásról szóló tárgyalásokat a dél-amerikai Mercosur kereskedelmi tömbbel - jelentette be kedden az éviani G7-csúcstalálkozó margóján Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök.

A két vezető találkozója után kiadott közös nyilatkozat szerint a tárgyalások hivatalosan még ebben a hónapban elindulnak a Brazíliát, Argentínát, Bolíviát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő kereskedelmi szövetséggel.

Tokió a megállapodástól elsősorban a japán áruk, különösen a gépjárművek dél-amerikai exportjának fellendülését várja. Az ország az utóbbi időszakban a kínai exportkorlátozások és az iráni konfliktus következtében az energiahordozók globális ellátásában keletkezett zavarok miatt

a technológiai ipar számára nélkülözhetetlen nyersanyagok és nyersolaj beszerzésének diverzifikálását is célul tűzte ki.

Dél-Amerika jelentős ritkaföldfém-lelőhellyel rendelkezik, amelyek kulcsfontosságúak az elektromos járművek, a félvezetők és más csúcstechnológiai termékek gyártásában. A tömb legnagyobb tagja, Brazília mindemellett jelentős olajtermelő ország is. A mintegy 300 millió lakosú Mercosur országcsoport együttes gazdasági teljesítménye megközelíti a 3 ezer milliárd dollárt, így a japán kormány kiemelt növekedési piacként tekint a szervezetre, amely az ásványkincsek mellett jelentős készletekkel rendelkezik energiahordozókból és mezőgazdasági termékekből is.

A tervezett megállapodás ugyanakkor a szigetországban sem élvez egyöntetű támogatást. A kormányzó Liberális Demokrata Párt több képviselője is attól tart, hogy a dél-amerikai marha- és csirkehúsimport növekedése hátrányosan érintheti a japán mezőgazdasági termelőket, a tokiói kormány azonban jelezte, hogy a tárgyalások során kiemelten védi majd az érzékeny hazai agrárágazatokat.

(MTI)

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