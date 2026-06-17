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A nyár első hőhullámával együtt érkeznek az extrém áramárak Európában
Gazdaság

A nyár első hőhullámával együtt érkeznek az extrém áramárak Európában

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Meredek áramár-emelkedésre készülhet Közép-Európa június 18-án: Németországban, Belgiumban és több másik villamosenergia-piacon, köztük Magyarországon az esti órákban 500 euró/MWh környékére kúsznak fel a másnapi áramárak. Az extrém jegyzéseket egyszerre több tényező hajtja, köztük az alacsony szélerőművi termelés és az idei nyár első nagyobb hőhulláma.

A day-ahead piacokon (DAM) Németországban, Belgiumban és több szomszédos országban

az esti órákban 500 euró/MWh feletti árak alakultak ki

- számolt be a Montel Analytics.

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Érdemes megjegyezni ezt a kifejezést: a hitzeflaute már Magyarországot is elérte

Az áremelkedés mögött nem egyetlen tényező áll, hanem több kedvezőtlen folyamat egyidejű jelentkezése.

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  • Az egyik legfontosabb ok a széltermelés visszaesése. Az előrejelzések szerint Németországban és Hollandiában az esti órákban a szélerőművek termelése jelentősen elmaradhat az elmúlt napok szintjétől.
  • A helyzetet tovább súlyosbítja a hőség. A magas hőmérséklet ugyanis csökkenti a hagyományos erőművek hatásfokát és elérhető kapacitását, valamint növeli az áramfogyasztást, különösen a légkondicionálók használata miatt.
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A balti államokban 205 euró/MWh körüli, míg Délkelet-Európában 125 és 475 euró/MWh közötti jegyzések alakultak ki. Ez egyszerre tükrözi a hasonló meteorológiai viszonyokat és az európai piacösszekapcsolás mechanizmusát.

Magyarország sem ússza meg a holnapi napot. A HUPX másnapi piacán klasszikus nyári mintázat rajzolódik ki: a jelentős napenergia-termelés miatt a délutáni órákban 10–30 euró/MWh közötti árak lesznek, estére azonban meredek fordulat jön, és

egészen 474 euró/MWh-ig felszökik az áramár.

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Forrás: HUPX

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