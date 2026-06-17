Aggasztó helyzetben a magyar gazdák: olyan lépésre van szükség, amitől sokan még mindig tartanak

Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnök-ügyvezetője az Agrárszektor Alapvetés podcastjában rámutatott arra, hogy a hazai termelői együttműködések hiánya nem csupán szabályozási vagy támogatáspolitikai kérdés.
A szakember szerint a legnagyobb kihívást az önálló gazdálkodói döntések és a közös piaci érdekek összehangolása jelenti.
A sikeres közös munkához elengedhetetlenek az átlátható szabályok, a kölcsönös bizalom és a hosszú távú gondolkodás. A gazdáknak be kell látniuk, hogy az egyéni szabadság részleges feladása nem veszteséget jelent, hiszen ezzel a kompromisszummal olyan hatékony értékesítési és tárgyalási pozícióhoz juthatnak, amely végül mindegyikőjüknek kézzelfogható előnyt biztosít. A zöldség- és gyümölcspiac fokozottan kitett az ármozgásoknak, a kereskedelmi elvárásoknak és az importversenynek, ezért a kertészeti ágazatban kulcsszerepe lenne a szövetkezésnek.
Egy egyéni termelő önmagában nehezen képes folyamatosan teljesíteni a szigorú mennyiségi, minőségi és logisztikai követelményeket.
A fő feladat ma már nem az összefogás szükségességének bizonygatása, hanem annak elérése, hogy a gazdák elhiggyék, hogy a közös út nem a függetlenség elvesztésével jár, hanem a stabilabb piaci jelenlétet és a versenyképesség növekedését garantálja.
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