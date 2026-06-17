Arnold Schwarzenegger miatt nem fog járni hétvégén az M2-es metró

Sajtóértesülések szerint a Stadionok metróállomás alagútjában zajlanak majd a munkálatok egy olyan amerikai produkción,

amelyben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel.

Mivel a stáb biztonságos munkavégzése a folyamatos metróforgalom mellett nem garantálható, szombati üzemkezdettől vasárnapi üzemzárásig a metróvonal érintett szakaszán teljesen szünetel a közlekedés.

A kieső szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az Örs vezér terén a Fehér úti autóbusz-végállomáson, valamint a Kerepesi út befelé vezető szakaszán lehet felszállni a járatokra, míg a Deák Ferenc téren a 9-es busz Kőbánya irányú megállójából indulnak a pótlójáratok. A Budapesti Közlekedési Központ a belváros felé utazóknak alternatív útvonalként a 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbuszokat javasolja. Ezekre az 1-es villamosról a Zugló vasútállomásnál, a 3-as villamosról pedig a Bosnyák térnél lehet a legegyszerűbben átszállni.

A jelentős forgalomkorlátozást azonban nem mindenki tartja indokoltnak. Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke kifejtette, hogy egy ilyen forgatást a hálózat szinte bármelyik másik pontján is meg lehetne rendezni. A szakember kifejezetten túlzásnak tartja, hogy egy filmgyártási projekt miatt két teljes napra leállítják az M2-es metró legforgalmasabb szakaszát, ezzel jelentősen megnehezítve a hétvégi közlekedést.

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