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Azonnali vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az aranykonvoj-ügyben
Gazdaság

Azonnali vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az aranykonvoj-ügyben

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Azonnali belső vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az úgynevezett aranykonvoj-ügyben a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből. Magyar Péter egyúttal azt is sürgette, hogy a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.

A miniszterelnök rövid közösségi médiás bejegyzésében azt írta:

Az aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!

Az ügy előzménye, hogy a NAV pénzmosás gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon áthaladó, nagy mennyiségű ukrán készpénz- és aranyszállítmánnyal kapcsolatban. A hatóság korábbi tájékoztatása szerint március elején megállítottak egy szállítmányt, annak tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban részt vevő személyeket pedig tanúként hallgatták meg.

Az ügy az elmúlt hetekben újabb politikai és jogi dimenziót kapott, miután több sajtóbeszámoló szerint kérdések merültek fel az akció előkészítésével, a hatósági fellépés jogalapjával, illetve az ügyészség szerepével kapcsolatban. A Telex korábban arról írt, hogy az aranykonvoj elleni fellépés mögött politikai döntés is állhatott, míg az Index egy NAV-os belső anyagra hivatkozva arról számolt be, hogy napokig vitatott lehetett a pénz lefoglalásának jogalapja.

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A Legfőbb Ügyészség korábban azt közölte, hogy az ügyészség sem a korábbi, sem az új kormánnyal nem tartott, illetve nem tart kapcsolatot az ügyben, és a vonatkozó jogszabályok szerint minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek feltárására.

Magyar Péter mostani bejelentése alapján a kormány a NAV, a TEK és az érintett szolgálatok oldaláról is tisztázni akarja, pontosan milyen döntések, utasítások és eljárási lépések vezettek az aranykonvoj elleni akcióhoz. A bejegyzés politikai súlyát az adja,

hogy a miniszterelnök nemcsak belső vizsgálatot jelentett be, hanem nyilvánosan felszólította a legfőbb ügyészt is, hogy álljon elő magyarázattal.

Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

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