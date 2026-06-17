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Csütörtökön érkeznek az újabb bejelentések a kormánytól
Gazdaság

Csütörtökön érkeznek az újabb bejelentések a kormánytól

Portfolio
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Kormányszóvivői tájékoztató lesz csütörtökön a Kálmán Imre utcai helyszínen – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A 2026. június 18-án 11 órakor kezdődő esemény napirendjéről egyelőre nem kaptunk tájékoztatást. Várhatóan szóba kerülhet a benzinárstop feloldása és az állami intézmények élén végrehajtott további személycserék és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal.

Kormányszóvivői tájékoztatót tart csütörtökön a kormány – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A tájékoztatót

2026. június 18-án, 11 órától

tartják a Kálmán Imre utcában.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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