Dől a pénz Mészáros Lőrincékhez az autópálya-koncesszióból
A Szabad Európa által megszerzett eredeti szerződés szerint tavalyi áron 16 ezer milliárd forintos szerződés új feladatokkal kiegészítve tovább drágult az elmúlt években. A G7 cikke kiemeli: a magántőkealapokon keresztül Mészáros Lőrinc és Szíjj László NER-es milliárdosok tulajdonában lévő koncessziós vállalkozások dinamikusan növekvő rendelkezésre állási díjat kapnak. (Tavaly egy egyszeri elszámolás miatt nettó 345 milliárd forintot költött az állam a koncesszióra, mert egy szerződés szerint visszatartott tételt kapott meg a koncesszor.)
Az M1-es bővítése igen költséges munka, de emellett is sikerült tavaly magas profitot elérni: a bevétel közel 16 százalékából adózott nyereség keletkezett; 6 százaléka, 23 milliárd forint pedig át is került osztalékként a koncessziós cégekből Mészáros Lőrinc és Szíjj László magántőkealapjaiba.
A koncesszió kezdete, 2022 szeptembere és 2025. december között az állam nettó 760 milliárd forint rendelkezésre állási díjat fizetett, ebből 95,8 milliárd megmaradt adózott eredmény soron, és a tulajdonosok összesen 47,5 milliárd osztalékot vettek ki. A profitarány 12,6 százalék, míg az osztaléké 6,3 százalék - írja a G7.
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