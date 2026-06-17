Donald Trump bejelentette: küszöbön áll a kereskedelmi megállapodás az ázsiai nagyhatalommal

Az amerikai elnök a megbeszélést követően elismerően nyilatkozott az indiai kormányfőről, akit régi barátjának nevezett, ugyanakkor az egyik legkeményebb tárgyalópartnerként jellemzett. Donald Trump jelezte, hogy a jövőben indiai látogatást tervez, ám pontos időpontot még nem közölt. A két vezető legutóbb tavaly, Modi Fehér Házban tett látogatása során tárgyalt személyesen.
A találkozóra rendkívül feszült időszakban került sor, mivel az Ománi-öbölben az Egyesült Államok az iráni kikötők blokádja során indiai legénységgel hajózó vízi járműveket támadott meg, ami legalább három tengerész halálát okozta, és heves tiltakozást váltott ki Újdelhiben.
A két ország eközben egy olyan átmeneti kereskedelmi megállapodás részletein dolgozik, amelyről még februárban született elvi egyezség.
Az eredeti tervek szerint az egyezményt márciusban írták volna alá, ám az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntése, amely megsemmisítette Donald Trump megtorló vámjait, késedelmet okozott. A tervezett megállapodás értelmében az indiai exportra a korábban bejelentett 50 százalék helyett mindössze 18 százalékos védővám vonatkozna.
Március óta a két ország kereskedelmi tárgyalódelegációi két alkalommal is egyeztettek, előbb áprilisban Washingtonban, majd ebben a hónapban egy négynapos tárgyalássorozat keretében Újdelhiben. Indiai tisztségviselők szerint a megállapodás véglegesítésére valószínűleg csak azután kerülhet sor, hogy lezárulnak az Egyesült Államok kereskedelmi törvényének 301. cikke szerinti vizsgálatok, amelyek újabb vámok kivetésének alapjául szolgálhatnak. Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője még ebben a hónapban Indiába látogat a tárgyalások felpörgetése érdekében.
A kétoldalú kapcsolatok tavaly az indiai–pakisztáni katonai összecsapások következtében romoltak meg jelentősebben.
Donald Trump többször is saját magának tulajdonította a tűzszünet közvetítését, ezt azonban Újdelhi határozottan cáfolta. Az amerikai elnök azóta szorosabbra fűzte a kapcsolatait Pakisztán vezetésével, különösen Ászim Munír vezérkari főnökkel, aki informális közvetítőként játszott szerepet az amerikai–iráni egyeztetéseken.
A diplomáciai viszony javítását célozta Marco Rubio külügyminiszter múlt havi, többnapos indiai látogatása is, amelynek során a helyi tisztségviselők mellett a Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd (Quad) keretében japán és ausztrál diplomatákkal is tárgyalóasztalhoz ült.
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