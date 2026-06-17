Eljött az igazság pillanata: kitartott Magyarországon a bérrobbanás

Lezárult az idei béremelési időszak utolsó nagyobb köre is. A friss adatok alapján a cégeknek a tavaszi periódusban is elég vastagon fogott a ceruzája. A jelentős béremelések, az adóváltozások és az alacsony infláció együttesen azt eredményezték, hogy a reálbérek is gyorsan emelkednek.

Idén isten bizony nem fognak nagyot emelni a béreken a vállalatok! Maximum annyit, amennyi az infláció, mert nem lehet már bírni a hosszú évek óta tartó, jelentős bérkorrekciókat! Milyen sokszor hallottuk ezeket a szólamokat a szakmai szervezetektől.

A statisztikai hivatal friss adatai alapján, amelyek szerint tavasszal is kitartott a magas bérdinamika, idén is igaz lett az örök érvényű mondás: "ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok". A vállalati felmérések ugyanis megint nem értek egy fabatkát sem, az emelések végül sokkal nagyobbak lettek, mint amiről az érdekképviseletek korábban beszéltek.

A friss adatok alapján az látszik, hogy mind a téli, mind a tavaszi emelési periódusban vastagon fogott a cégek ceruzája. Áprilisban országos szinten 9%-kal emelkedtek a bruttó keresetek az alkalmazottak körében az előző év azonos időszakához képest, elérve a 772 ezer forintot.

A vállalti szektorban 8,7%-os volt az emelés, a bruttó átlagkereset 779 ezer forint lett.

Ahogy a fenti grafikonon is látszik, egy egyszeri kiugrástól eltekintve (amit a fegyverpénz kiosztása okozott) stabil a bérek emelkedési üteme.

Hasonló képet mutat a vállalati szektor bérdinamikája is: sem a téli, sem a tavaszi emelési periódusokban számos prognózissal ellentétben nem vettek vissza a vállalatok.

A nettó bérek növekedése idén meghaladja a bruttó emelkedését. A nettó átlagkereset 541 200 forintot ért el, ez 11,2%-kal magasabb volt, mint 2025 áprilisában.

"A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése" - emeli ki a KSH közleménye.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 711 400 forint volt, ami 8,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 705 000, a költségvetésben 720 200, a nonprofit szektorban 747 000 forintot tett ki, 8,0 és 9,8, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák.

Nemcsak az átlagbér, hanem a medián is nagyot nőtt. Amíg az emberek közel kétharmada kevesebbet keres, mint az átlag, addig a mediánbérnél a dolgozók egyik fele kevesebbet, míg a másik fele többet visz haza. A bruttó mediánkereset 616 000 forintot ért el, ami 9,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 436 400 forintot tett ki, ez 11,1%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

Az alacsony inflációnak köszönhetően a reálbérek 9%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest. A keresetek vásárlóerejének növekedése és a fogyasztói bizalom emelkedésének együttes hatására a következő hónapokban a fogyasztás növekedésére lehet számítani.

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