Eljött az igazság pillanata: kitartott Magyarországon a bérrobbanás

Idén isten bizony nem fognak nagyot emelni a béreken a vállalatok! Maximum annyit, amennyi az infláció, mert nem lehet már bírni a hosszú évek óta tartó, jelentős bérkorrekciókat! Milyen sokszor hallottuk ezeket a szólamokat a szakmai szervezetektől.
A statisztikai hivatal friss adatai alapján, amelyek szerint tavasszal is kitartott a magas bérdinamika, idén is igaz lett az örök érvényű mondás: "ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok". A vállalati felmérések ugyanis megint nem értek egy fabatkát sem, az emelések végül sokkal nagyobbak lettek, mint amiről az érdekképviseletek korábban beszéltek.
A friss adatok alapján az látszik, hogy mind a téli, mind a tavaszi emelési periódusban vastagon fogott a cégek ceruzája. Áprilisban országos szinten 9%-kal emelkedtek a bruttó keresetek az alkalmazottak körében az előző év azonos időszakához képest, elérve a 772 ezer forintot.
A vállalti szektorban 8,7%-os volt az emelés, a bruttó átlagkereset 779 ezer forint lett.
Ahogy a fenti grafikonon is látszik, egy egyszeri kiugrástól eltekintve (amit a fegyverpénz kiosztása okozott) stabil a bérek emelkedési üteme.
Hasonló képet mutat a vállalati szektor bérdinamikája is: sem a téli, sem a tavaszi emelési periódusokban számos prognózissal ellentétben nem vettek vissza a vállalatok.
A nettó bérek növekedése idén meghaladja a bruttó emelkedését. A nettó átlagkereset 541 200 forintot ért el, ez 11,2%-kal magasabb volt, mint 2025 áprilisában.
"A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése" - emeli ki a KSH közleménye.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 711 400 forint volt, ami 8,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 705 000, a költségvetésben 720 200, a nonprofit szektorban 747 000 forintot tett ki, 8,0 és 9,8, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák.
Nemcsak az átlagbér, hanem a medián is nagyot nőtt. Amíg az emberek közel kétharmada kevesebbet keres, mint az átlag, addig a mediánbérnél a dolgozók egyik fele kevesebbet, míg a másik fele többet visz haza. A bruttó mediánkereset 616 000 forintot ért el, ami 9,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 436 400 forintot tett ki, ez 11,1%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
Az alacsony inflációnak köszönhetően a reálbérek 9%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest. A keresetek vásárlóerejének növekedése és a fogyasztói bizalom emelkedésének együttes hatására a következő hónapokban a fogyasztás növekedésére lehet számítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Soha nem látott mértékben vándorolnak a világ tehetősei
Egy virágzó tanácsadói iparág egyengeti az útjukat.
Trump még péntekig sem várt: máris hatalmas engedményt kapott Irán
Erre várt a perzsa állam.
Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
Nehéz ezt nem Amerika totális vereségének értelmezni.
Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire
Megint nagyot csökkentek a referenciahozamok.
Az orosz-ukrán háború felé fordul Trump figyelme, újra találkozott Zelenszkijjel is
Ukrajna közben újabb légvédelmi rendszereket kap.
Kiszivárgott a titkos egyezkedés: mégis hozzáférhetnek a szövetségesek az Egyesült Államok letiltott csúcstechnológiájához
"Megbízható partnereket" választ Amerika.
Kiderült a szomorú igazság: ezért kellett az utolsó pillanatban lefújni a népszerű magyar fesztivált
Nem sikerült a helyszínváltás.
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
Válás, két gyerek, autó nélkül: mikor lehet megoldás a személyi kölcsön?
Mit tehetsz, ha válás után egyik napról a másikra autó nélkül maradsz, de nincs több millió forintod egy megbízható használt autóra? Eszter nem az első ajánlatra bólintott rá: kiszámolta
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után
Most jöhetnek az olcsó ázsiai utak? A Checklistből ez is kiderül.
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?