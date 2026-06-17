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Ezrek vesztik el a munkájukat a világhírű médiabirodalomnál: másfél évtizede nem látott átalakítás jön a BBC-nél
Gazdaság

Ezrek vesztik el a munkájukat a világhírű médiabirodalomnál: másfél évtizede nem látott átalakítás jön a BBC-nél

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A BBC News a brit közszolgálati médiabirodalom történetének egyik legnagyobb létszámleépítésére készül, a napokban ugyanis várhatóan több száz fős elbocsátást jelentenek be a hírszerkesztőségben, ami egy átfogó, 500 millió fontos megtakarítási program részét képezi.

A létszámcsökkentés valamennyi részleget érinti, de a legnagyobb teher a hírosztályra hárul majd. A BBC News a teljes vállalat mintegy 21 500 fős állományának nagyjából negyedét foglalkoztatja. A munkatársakat már felkészítették arra, hogy a vállalatnál tervezett átlagosan tízszázalékos leépítésnél jóval nagyobb, akár tizenöt százalékos létszámcsökkentéssel kell számolniuk. Richard Burgess, a hírosztály igazgatója egy korábbi belső videóértekezleten nyíltan fogalmazott, amikor elismerte, hogy

a megtakarítások döntő többségét a személyi jellegű kiadások lefaragásával kell elérniük.

Az új vezérigazgató, a Google korábbi európai vezetője, Matt Brittin nem apró, látszólag fájdalommentes lépésekben gondolkodik, hanem akár teljes szolgáltatások és műsorok megszüntetésére is kész. Bár a szervezeten belül sokan üdvözlik ezt a határozott megközelítést, az érintett területeken komoly ellenállásra lehet számítani.

A terveket még Brittin kinevezése előtt kezdték el kidolgozni, a megvalósításuk pedig éppen akkor kezdődik meg, amikor a BBC vezetése a kormánnyal tárgyal a közszolgálati médium jövőbeli finanszírozásáról. Rhodri Talfan Davies főigazgató-helyettes egy áprilisi belső levélben közölte, hogy

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az évi ötmilliárd fontos működési költségvetésből két év alatt összesen 500 millió fontot kell lefaragni,

ami a teljes vállalatnál akár kétezer munkahely megszűnését is eredményezheti.

A várható bejelentéssel a BBC az elmúlt tizenöt év legnagyobb szabású átszervezésébe kezd, ami alapjaiban formálhatja át a brit közszolgálati média működését.

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