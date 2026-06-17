Fed-elnök: akciócsoportokat hozunk létre a Fed stratégiájának átvilágítására

Warsh elmondja, hogy nem akarja befolyásolni a válaszával a kimenetet. De példaként felhozza, hogy sok adat régimódi felmérésekkel készül, a válaszadási ráta alacsony. Olyan kérdéseket tesznek fel, ami értelmes volt egy generációval korábban, de ma már nem biztos, hogy azok.

Ezeket a felméréseket modernizálni kell. Példáként hozza fel, hogy a nagyvállalatok vezetői valósidejű információkra támaszkodnak és Warsh is aziránt érdeklődik, hogy mi történik most.

Warsh elmondja, hogy nagyon nyitott az új típusú adatokra, ami ebben segíthetik.