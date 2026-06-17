Fed-elnök: akciócsoportokat hozunk létre a Fed stratégiájának átvilágítására

A paici hatékonyágról beszél a Fed elnöke
Szerinte a piacok akkor a legjobbak, ha reagálnak az új információra és nem akkor, ha az új adatok után azt kérdezik, hogy a jegybank hogy reagálná az adatokra.
Milyen adatot nem figyel a Fed, ami miatt erre egy új akciócsoportot kell létrehozni?
Warsh elmondja, hogy nem akarja befolyásolni a válaszával a kimenetet. De példaként felhozza, hogy sok adat régimódi felmérésekkel készül, a válaszadási ráta alacsony. Olyan kérdéseket tesznek fel, ami értelmes volt egy generációval korábban, de ma már nem biztos, hogy azok.
Ezeket a felméréseket modernizálni kell. Példáként hozza fel, hogy a nagyvállalatok vezetői valósidejű információkra támaszkodnak és Warsh is aziránt érdeklődik, hogy mi történik most.
Warsh elmondja, hogy nagyon nyitott az új típusú adatokra, ami ebben segíthetik.
Hogyan fog kommunikálni a jegybank elnöke?
A sajtótájékoztatók nagyon hasznos platformok a kommunikációra. De amikor sajtótájékoztató van, akkor valami fontosat kell mondani. Olyan gondolatokat kell itt megosztani, ami jól átgondolt, akcióképes gondolatok.
Warsh szerint új és érdekes változásokkal fognak előállni. Azok közül néhány érdemes lehet arra, hogy sajtótájékoztatót tartsanak róla.
Ezért nem adott le előrejelzést a jegybank elnöke
Warsh azért nem adta le az előrejelzését, mert neki nem segít a gondolkodási folyamatban. Azonban év végére az akciócsoportokkal való egyeztetés után sok minden kiderül majd.
A kamatok különbözképpen hatnak a gazdaság egyes szegmenseire
A lakáspiacon a mostani kamatszintek restriktívek. Ugyanakkor, ha a pénzügyi piacokra tekint, akkor ezt nem mondhatja el. Ezzel is fognak foglalkozni a munkacsoportok.
Fed elnök: az infláció választás kérdése
Warsh elnök elmondja, hogy megvan az akarat és a képesség is az infláció 2%-ra való csökkentésére. Warsh elmondja, hogy az infláció az választás kérdése és eldöntötték, hogy leviszok az inflációt.
Warsh nem akar a következő ülésre iránymutatást adni.
Új akciócsoportok jönnek létre a jegybankban
Új akciócsoportokat hoz létre Warsh a Fed monetáris politikájának hatékonyabbá tételére:
- jegybanki kommunikáció megújítására,
- a jegybank mérlegstratégiájának felülvizsghálatára,
- a felhasznált adatok átvilágítására,
- termelékenység és munkapiac összefüggései vizsgálatára,
- a jegybank inflációs keretrendszerének teljes átvilágítására.
Az akciócsoportokat a jegybank stáb teljes egészében támogatja. A feladatuk, hogy átnézzék a jegybanki gyakorlatot, auditálják azokat és javaslatokat tegyenek azok javítására.
Kevin Warsh megkezdi az első sajtótájékoztatóját elnökként
Warsh elnök megköszöni a kedves fogadtatást a kollégáinak. Az elnök kielemi, hogy az árstabilitás és a maximum foglalkoztatottság a jegybank elsődleges célja. Ezért most változatlanul hagyták az alapkamatot.
A Fed továbbá megerősítette a bőséges tartalékok rendszerét. Ez azt is jelentheti, hogy egyelőre nem nyúl hozzá a Fed mérlegéhez a jegybank.
Warsh elmondja, hogy tisztában van vele, hogy közel 5 éve nem érte el a jegybank az inflációs célját.
Warsh kiemeli, hogy a jegybanki közlemény valamivel rövidebb lett, csak a tényekre fókuszált. Ezen felül az előretekintő iránymutatás során Warsh nem adta meg az előrejelzését.
Szó sem lehet kamatcsökkentésről az előrejelzés szerint
Az amerikai jegybank közzétette a júniusi előrejelzését is. Idénre a korábbi 2,4% helyett 2,2%-os növekedést vár, míg 2027-re változatlanul 2,3%-osat.
A PCE inflációs várakozását 2,7%-ról 3,6%-ra emelte a jegybank és éppen emiatt
a kamatvárakozás is feljebb tolódott 3,4%-ról 3,8%-ra, 2027-re pedig 3,1%-ról 3,6%-ra.
Nem változott az alapkamat
Az amerikai jegybank változatlanul a 3,5-3,75%-os sávban maradt, a várakozásoknak megfelelően.
A jegybanki közlemény megjegyzi, hogy a gazdasági növekedés erős, még a fokozott bizonytalanság ellenére is. Külön kiemeli a közlemény, hogy a termelékenység növekedése, valamint a beruházások alakulása kiemelkedően kedvező.
Az infláció 2% felett tartózkodik, elsősorban a kínálati sokkoknak köszönhetően.
Hamarosan kezdődik az amerikai jegybank kamatdöntő ülése
Magyar idő szerint 20 órakor kezdődik az amerikai jegybank (Fed) kamatdöntő ülése, amelyet 20.30-kor a sajtótájékoztató követ. Mindkét eseményről ebben a cikkben, élőben tudosítunk.
A mai kamatdöntő ülés fontosságát több tényező adja. Egyfelők ez lesz Kevin Warsh első kamatdöntő ülése a Fed elnökeként és a piaci szereplők nagy figyelemmel követik majd első hivatalos megszólalását. Ráadásul mindez egy olyan helyzetben történik, amikor a dollár egy szűk sávba van jó ideje beszorolva. Érdemes lesz a tekitneteket a zöldhasúra szegezni.
Másfelől pedig az iráni háború - remélhetőleg véget - ért, azonban az infláció négy százalék felett, az amerikai gazdaság pedig minden jel szerint újragyorsult májusban, a hosszú lejáratú amerikai államkötvények lejárati prémiuma pedig emelkedőben.
Ilyen feltételek mellett a piac a kamatok tartására számít, de a legfontosabb az új jegybankelnök kommunikáció lesz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben
Holnap tartják Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntő ülését, miközben az amerikai gazdaság újragyorsul, az infláció 4,2%-on áll, és a munkaerőpiac is erősödik – a piac mégsem vár kamatemelést. A zárkózott Warsh eddig szinte semmit nem árult el kamatpolitikai elképzeléseiről, így a befektetők most kaphatnak először valódi fogódzót. Az ülés igazi tétje az, hogy sikerül-e meggyőzni a piacokat: ha nem, a lejárati prémium tovább emelkedhet, és a hozamgörbe meredekebbé válása végezheti el azt a monetáris szigorítást amit a Fed nem akar.
Kritikus szinten a dollár, nagy mozgások jöhetnek
Bár a piaci konszenzus a dollár gyengülésére számít, a zöldhasú az elmúlt napokban erősödést mutatott, és még az iráni béke híre sem hozott érdemi eladási nyomást. Az amerikai gazdaság kirobbanó formában van: a munkaerőpiaci adatok és a szolgáltatószektori mutatók egyaránt meglepően erősek, miközben az euróövezet gyengélkedik, az EKB pedig lefelé módosította növekedési várakozásait. A dollár sorsát jövő héten Kevin Warsh új jegybankelnök első kamatdöntése is befolyásolhatja, miközben az amerikai államadósság helyzete és az infláció további bizonytalanságot jelent.
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