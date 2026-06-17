Hatalmas energiaéhség vár Magyarországra, fontos lépések előtt áll az ország

A megújuló energia gyors térnyerése új kihívások elé állítja a magyar villamosenergia-piacot: a napenergia-kapacitások bővülése egyre gyakoribb negatív áramárakat és növekvő volatilitást eredményez. Ráadásul Magyarország energiaigénye az évtized végéig akár 20-30 százalékkal is nőhet az ipari beruházások, adatközpontok és az elektromobilitás terjedése miatt. Egy szakértő szerint a helyzet megoldásához arra van szükség, hogy a megújuló erőműveknek passzív termelőkből aktív, piacra reagáló szereplőkké kell válniuk, ahol a termelés, tárolás és időzített értékesítés integrált rendszert alkot.

A hazai energiapiac az elmúlt években szembesült igazán azzal, hogy a megújuló termelés gyors térnyerése milyen új típusú piaci és rendszerüzemeltetési kihívásokat hoz magával. A negatív áramár, amely korábban inkább ritka piaci jelenségnek számított, mára egyre gyakoribbá vált Európa számos piacán, így Magyarországon is jól érzékelhetően megjelent. A folyamat mögött részben a napenergia-kapacitások rendkívül gyors bővülése áll, amely alapvetően alakította át a villamosenergia-rendszer működését és az árképzési logikát is.

A rendszer egyre nehezebben kezeli a termelési csúcsokból és a növekvő volatilitásból fakadó helyzeteket. Mindez nem kizárólag magyar sajátosság. Az elmúlt évek európai példái – köztük a tavalyi spanyolországi rendszerzavar – is azt mutatják, hogy még fejlett és modern piacokon is komoly kockázatot jelenthet, ha a rendszer rugalmassága, a hálózati alkalmazkodóképesség és a piaci ösztönzők nem fejlődnek együtt a megújuló kapacitások növekedésével.

Legyen piac, de milyen? A hazai villamosenergia-piac működésének egyik legnagyobb kihívása ma az, hogy

a különböző fogyasztói szegmensek eltérő piaci logika szerint működnek (védett lakossági oldal, piacra engedett vállalati oldal)

- mutat rá Pokol László, a GreenCloud vezérigazgatója közleményükben.

Amellett, hogy az energiaköltség stratégiai tényező lett, a helyzetet tovább élezi, hogy az európai energiapiac mára rendkívül gyors reakcióidejű, erősen pénzügyesített és nemzetközi szereplők által dominált környezetté vált, ahol a kereskedelmi és algoritmikus piaci mozgások közvetlen hatással vannak a regionális árképzésre és a volatilitásra is. Ebben a környezetben a kiszámíthatóság, az átlátható költségstruktúra és a rendszer rugalmassága egyszerre szakmai kérdés és versenyképességi alapfeltétel.

A bizonytalanság drága mulatság. A szakértő szerint a vállalati versenyképességet meghatározó végső áramárat

a piaci energiaár,

a rendszerhasználati díjak,

a különféle pénzeszközök, és

a kiegyenlítési költségek és kockázati prémiumok határozzák meg.

Amíg a transzparencia és a piaci szereplők hatékony működése nem erősödik (és a rendszer rugalmassága nem javul), addig

a volatilitás ára beépül a vállalati döntésekbe (beruházások, beszerzés, tervezésbe),

aminek átláthatatlan költségszerkezet esetén minden szereplő magasabb biztonsági tartalékokkal és árakkal kalkulál - emeli ki.

Értéket kell teremteni és eladni. A piaci előrejelzésekből kiindulva a vezető azt várja, Magyarország energiaéhsége a jövőben várhatóan jelentősen növekedni fog (a közelmúltbeli, kb. évi 48 TWh-ról), amely keresletbővülés fő mozgatórugói

a nagyszabású ipari beruházások (különösen az akkumulátorgyárak és autóipari üzemek hálózati integrációja),

az adatközpontok terjedése,

a lakossági és kereskedelmi szektorban a hőszivattyús fűtési rendszerek térnyerése, és

az elektormobilitás előretörése.

A MAVIR és a szakmapolitikai előrejelzések szerint a strukturális átalakulás az évtized végéig akár 20-30%-os volumenbővülést is eredményezhet a teljes országos villamosenergia-felhasználásban.

Úgy látja, hogy az ország új kihívások előtt áll:

Egyik ilyen a koncentrált napenergia-termelés, ami jellemzően a déli órákban jelentkezik, és egyre több esetben túlkínálatot okoz.

Másik a „kannibalizációs” jelenség. A termelési csúcsán az energia piaci értéke drasztikusan csökken, miközben a reggeli és esti időszakokban – amikor a fogyasztás magas – drágábbá válik az ellátás biztosítása és a rugalmasság megtartása.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy bár fontos az ár, még fontosabb az összehangolt termelés, tárolás, menetrendezés, értékesítés.

A következő korszak egyik feladata az, hogy a megújuló erőművek passzív termelőkből aktív, piaci- és rendszerállapotokra reagáló szereplőkké váljanak

- emelte ki Pokol László.

Szerinte ebben a működési modellben és logikában a megújuló erőmű és akkumulátoros energiatárolás (BESS), fejlett irányítással (SCADA/EMS) rendszerintegrációs eszköz, aminek előnyeihez tartozik például, hogy

a kiépített csatlakozási pontok kihasználtsága akár kétszeresére is növelhető (szél-, nap és akkumulátor-fejlesztés egységes alkalmazása révén);

rendszerszinten mérsékelhető a kannibalizáció;

javítani lehet a termelési profitot = gazdaságosabban működtethető az erőmű;

a hálózati igényekhez jobban igazodó működés érhető el.

A végfelhasználói ár érdemi mérséklésének előfeltétele, hogy a legnagyobb tételek és kockázatok ott legyenek megnevezve és számszerűsítve, ahol ténylegesen képződnek, és a díj- illetve elszámolási logikák tényköltség-alapon, transzparensen legyenek visszacsatolhatók

- tetet hozzá Pokol László.

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