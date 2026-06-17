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Jön a hatalmas fordulat az olajpiacon, de közben új probléma körvonalazódik
Gazdaság

Jön a hatalmas fordulat az olajpiacon, de közben új probléma körvonalazódik

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A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán közzétett havi olajpiaci jelentése szerint a Hormuzi-szoros lezárását követően fokozatosan helyreáll a globális kínálat, 2027-re pedig már jelentős túlkínálat alakulhat ki a világpiacon.

Az Egyesült Államok és Irán megállapodást kötött a három hónapja tartó háború lezárásáról. Az egyezség értelmében Irán újra megnyitja a Hormuzi-szorost, Washington pedig feloldja a tengeri blokádot. Az IEA hangsúlyozta, hogy ezzel véget érhet a történelem legnagyobb olajkínálati sokkja, amely korábban naponta több mint 14 millió hordónyi közel-keleti olajtermelést vont ki a globális piacról.

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A szervezet várakozásai szerint a megállapodás tartóssága esetén fokozatosan helyreállhat a Perzsa-öböl térségének kitermelése és exportja, hiszen az amerikai blokád feloldásával az iráni olajkivitel is teljes mértékben újraindulhat.

Az IEA most először tette közzé a 2027-es évre vonatkozó előrejelzését, amelyben úgy kalkulál, hogy a globális olajkínálat napi 8 millió hordóval bővülhet, miközben a kereslet mindössze napi 2 millió hordóval növekszik majd.

Ez a folyamat jelentős kínálati többlethez vezethet a piacon.

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Az ügynökség rámutatott arra is, hogy a kialakuló túlkínálat lehetőséget nyújt a válság idején megcsappant készletek feltöltésére, valamint új stratégiai tartalékok felhalmozására, miközben a fogyasztó országok a krízis tanulságai alapján újragondolják energiastratégiájukat.

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