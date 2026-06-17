Keményen üzent az új magyar rendőrfőkapitány: nincs olyan terület az országban, ahol ne csapna le a törvény

A bizottsági ülésen a rendőrséget érintő létszámgondokról szólva a leendő főkapitány elismerte az utánpótlási nehézségeket, hangsúlyozva, hogy bár csodákra nem képesek, de szeretne egy olyan életpályamodellt létrehozni, amely akár 30-40 évre is a pályán tartja a szakembereket. Ehhez a feltételek megteremtését a politikai döntéshozók feladatának is tartja.

"A rendőri munka az állam által nyújtott szolgáltatás, amelynek minősége és a beáramló szakemberek felkészültsége közvetlenül összefügg a rendelkezésre álló költségvetési forrásokkal és a finanszírozás mértékével" – mutatott rá Mecser.

Hangsúlyozta, hogy

lakóhelytől függetlenül minden állampolgárnak joga van a biztonsághoz,

a bűnözők ellen pedig határozottan fel kell lépni.

Nem tolerálható, ha bárki vagy bármely terület megpróbálja kivonni magát a törvényes állami joghatóság alól Magyarországon; az ilyen törekvéseket a leghatározottabb eszközökkel, azonnal fel kell számolni

– fogalmazott a bizottság előtt.

A meghallgatáson elhangzott az is, hogy a Terrorelhárítási Központot integrálják a rendőrség szervezetébe. Tóth Gábor rendészeti államtitkár kifejtette, hogy a TEK beolvasztásának célja az egységes szakmai irányítás megteremtése, amely az országos rendőrfőkapitány alá tartozik majd, így biztosítva a profilvonalak tisztaságát az egyes egységekben. Mecser kiemelte, hogy

a TEK állományában szolgálókat komoly értéknek tekinti, és biztosítani fogja a megbecsülésüket,

valamint a zökkenőmentes szakmai együttműködést az integrációt követően is.

Az új országos rendőrfőkapitány kinevezését a parlamenti szakbizottság hét igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta. Mecser Tamás legutóbb Heves megye rendőrfőkapitányaként tevékenykedett, innen érkezik az Országos Rendőr-főkapitányság élére. A TEK korábbi főigazgatóját, Hajdu Jánost a miniszterelnök korábban felmentette tisztségéből, szolgálati jogviszonya hétfőn szűnt meg.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt