Magyar Péter bejelentette: kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány

Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon,
a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését
- jelentette be a miniszterelnök a közösségi médiában.
A TISZA-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket
- tette hozzá Magyar Péter.
A kormányfő ezzel együtt azt is elmondta, hogy a védett ár rendszerének fenntartása havi szinten 50 milliárd forinttal terhelte meg a központi költségvetést.
A védett üzemanyagáras rendszert még az iráni háború nyomán megugró olajárak hatásának tompítására vezette be a magyar kormány még március 11-én, a rendszer kivezetését pedig pont az olajárak és a forint alakuásához kötötte április közepén. Később aztán az is kiderült, hogy a Mollal együtt a Tisza vezetősége átbeszélte, hogy mikor lesz reális kivezetni a rendszert, az viszont egyelőre nem tisztázott, hogy a kormányzat és a Mol szerint
pontosan milyen nyersolajár és forinterő esetén lesz majd ez reális.
Az áttörést az iráni-amerikai békemegállapodás hozta el, amelynek értelmében a Hormuzi-szoros is újra megnyílik. A pénz- és tőkepiacok reakciója nem maradt el: az olajárak 80 dollár alá (azaz három hónapos mélypontra) mérséklődtek, a forint pedig közel öt éve nem látott szintre erősödött a globális tartalékdevizák ellenében.
Mindez azt jelenti, hogy a külföldi devizában kifejezett nyersanyagárak csökkennek, a hatást pedig a forint erősödése csak tovább fokozza.
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