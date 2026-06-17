Magyar Péter bejelentette: kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést az Országgyűlésben. A kormányfő a lépést a piaci árak csökkenésével indokolta. Mindez azt jelenti, hogy megvalósult a Portfolio előrejelzése, azaz az iráni-amerikai békemegállapodás hírére csökkenő olajárak és erősödő forint olyan környezetet teremtett, amiben lehetőség nyílt a védett áras rendszer kivezetésére.

Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon,

a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését

- jelentette be a miniszterelnök a közösségi médiában.

A TISZA-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket

- tette hozzá Magyar Péter.

A kormányfő ezzel együtt azt is elmondta, hogy a védett ár rendszerének fenntartása havi szinten 50 milliárd forinttal terhelte meg a központi költségvetést.

A védett üzemanyagáras rendszert még az iráni háború nyomán megugró olajárak hatásának tompítására vezette be a magyar kormány még március 11-én, a rendszer kivezetését pedig pont az olajárak és a forint alakuásához kötötte április közepén. Később aztán az is kiderült, hogy a Mollal együtt a Tisza vezetősége átbeszélte, hogy mikor lesz reális kivezetni a rendszert, az viszont egyelőre nem tisztázott, hogy a kormányzat és a Mol szerint

pontosan milyen nyersolajár és forinterő esetén lesz majd ez reális.

Az áttörést az iráni-amerikai békemegállapodás hozta el, amelynek értelmében a Hormuzi-szoros is újra megnyílik. A pénz- és tőkepiacok reakciója nem maradt el: az olajárak 80 dollár alá (azaz három hónapos mélypontra) mérséklődtek, a forint pedig közel öt éve nem látott szintre erősödött a globális tartalékdevizák ellenében.

Mindez azt jelenti, hogy a külföldi devizában kifejezett nyersanyagárak csökkennek, a hatást pedig a forint erősödése csak tovább fokozza.

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