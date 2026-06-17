Magyarországon építik a jövő vállalati AI-ügynökeit: a hazai cégek azonban egyelőre csak ismerkednek a megoldásokkal

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Az SAP hazai felhőalapú bevétele tavaly 26 százalékkal nőt, azonban a vállalat szerint a hazai vállalatok felhasználásának az üzleti AI egyelőre kis szegmensét fedi le. Az SAP Hungary szerdán tartott sajtóeseményén a vállalat ügyvezető igazgatója, Hidvégi Péter elmondta, hogy a felhőalapú szolgáltatások mellett a vállalat fókusza egyre inkább az AI alapú megoldásokra helyeződik át. A több mint 360 generatív AI-alapú üzleti felhasználási use case ellenére azonban, az AI-bevezetés Magyarországon még kezdeti szakaszban jár és az SAP számára ez a terület egyelőre nem hoz jelentős bevételt. Ugyanakkor, szerinte 4-5 éven belül árbevételének jelentős részét AI-alapú szolgáltatásokból származhat majd. A sajtótájékoztatón Markus Hilken, az SAP Labs Hungary és CEE ügyvezető igazgatója elárulta, hogy a budapesti SAP Labs Európában a vállalat második legnagyobb fejlesztőközpontja, ahol mintegy 2000 munkatárs dolgozik többek között ellátásilánc-, pénzügyi és mesterségesintelligencia-megoldásokon.

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Erős ütemben bővült a felhőre való átállás Magyarországon, az állami szektorban azonban van még lemaradás

A SAP Hungary ügyvezető igazgatója, Hidvégi Péter a sajtóesemény kezdetén elmondta, hogy a világ egyik legelterjedtebb vállalati szoftvercégének számító SAP az elmúlt években alapvető üzleti modellváltáson ment keresztül:

hagyományos szoftvergyártóból felhőalapú szolgáltatóvá alakult át.

A vezető elmondása szerint míg régen bevett volt, hogy az innovációs ciklusok 5–8 évig tartottak a vállalatoknál, addig mára már elképzelhetetlen, hogy egy új funkció bevezetése ilyen hosszú ideig tartson. Ez az idő Hidvégi szerint jelenleg negyedéves vagy féléves időszakokra rövidült.

Magyarországon az SAP kiemelkedő eredményeket ér el: a hazai felhőalapú növekedés tavaly 26 százalékos volt, ami megközelíti a 30 százalékos globális átlagot. A 100 legnagyobb magyarországi vállalat többsége SAP-rendszereket használ, a hazai ügyfélbázis pedig mintegy 1600 vállalatot számlál.

A magyarországi piacon az ügyvezető szerint 2026-ra négy fő fókusz határozható meg az SAP számára:

A nagyvállalati transzformáció az egyik ilyen terület, amely a hazai nagyvállalatok újgenerációs, felhőalapú SAP-rendszerekre való átállását jelenti.

az egyik ilyen terület, amely a hazai nagyvállalatok újgenerációs, felhőalapú SAP-rendszerekre való átállását jelenti. Egy másik nagy fókusz az állami és közszféra területére irányul, ahol az SAP szerint még jelentős tér van a szinergiák és automatizált működés erősítérében. E téren a vállalatnak szem előtt kell tartania a szuverén felhő (sovereign cloud) koncepció bevezetését, valamint a helyi adatkezelési szabályoknak való megfelelés érdekében.

területére irányul, ahol az SAP szerint még jelentős tér van a szinergiák és automatizált működés erősítérében. E téren a vállalatnak szem előtt kell tartania a szuverén felhő (sovereign cloud) koncepció bevezetését, valamint a helyi adatkezelési szabályoknak való megfelelés érdekében. A harmadik fókuszterület a közép- és kisvállalatok szegmense , amely az SAP Hungary vezetője szerint Magyarországon mintegy 1000–2000 potenciális ügyfelet jelent. A kkv-k bevonása az ügyfélkörbe alapvető célja az SAP-nak, bár a sajtótájékoztatón újságírói kérdésre Hidvégi elmondta, hogy szerinte 20 milliárd forintos árbevétel felett tekinthetőek a vállalat célszegmensének.

, amely az SAP Hungary vezetője szerint Magyarországon mintegy 1000–2000 potenciális ügyfelet jelent. A kkv-k bevonása az ügyfélkörbe alapvető célja az SAP-nak, bár a sajtótájékoztatón újságírói kérdésre Hidvégi elmondta, hogy szerinte A negyedik fő fókusznak a partnerhálóza számít, amely területen a jelenlegi, több mint 20 partnerből álló értékesítési és bevezetési ökoszisztémát bővítenék tovább az idei évben.

Hidvégi Péter kiemelte, hogy a felhőalapú működés megalapozása mellett a mesterséges intelligencia határozza meg a jelenlegi fejlesztéseket a vállalatnál. Ez a kijelentés egyértelműen illeszkedik az idei, Floridában tartott Sapphire konferencián is elhangzott globális irányvonalhoz: a konferencia keynote előadásában akkor elhangzott, hogy az SAP szoftvervállalat helyett "üzleti AI vállalatként" igyekszik pozicionálni magát.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 20. Leáldozott a hagyományos szoftverek kora: átírja az AI a játékszabályokat a munkahelyeken

Még kezdeti stádiumban van az AI bevezetés a vállalatoknál, de az SAP-nál a régió fejlesztési motorja Magyarország

Az SAP - a nagy, vezető AI-fejlesztőkkel ellentétben - nem fejleszt saját nyelvi modelleket , hanem a meglévő modellekre és vállalati alapokra építve hoz létre üzleti feladatokra alkalmazhtó AI-ügynököket a saját szolgáltatásaiba. Az SAP rendszereiben az ügyvezető előadása alapján már több mint 360 generatív AI-alapú üzleti use case érhető el globálisan, a Joule nevű digitális asszisztens pedig már több mint 2400 képességgel rendelkezik. A vállalatirányítási rendszerek - amelyeket az SAP ügyfelei már korábban is használtak és ahol a folyamat szempontjából kulcsfontosságú adatokat tárolják - és az AI-ügynökök közötti átmeneti réteget a vállalat "Knowledge Graph"-nak ("Tudáshálónak") nevezi, amely a nyers adatokat az AI-rendszerek számára is értelmezhetővé teszi.

A Portfolio kérdésére a vezető elmondta, hogy bár az SAP ügyfelei számára többféle struktúrában is elérhetőek a vállalat által fejlesztett AI-rendszerek, a bevezetés még kezdeti stádiumban van Magyarországon.

Ugyanakkor meggyőződésem, hogy 4-5 éven belül a szoftverszolgáltató cégeknek és nekünk is az árbevételünk jelentős, szignifikáns része ezekből az AI-alapú elemekből fog származni

- tette hozzá az ügyvezető.

AI-ügynökök veszik át a munkát

Az innovációs fókusz a gyakorlatban is megmutatkozott az SAP eseményén, amelynek az éppen zajló AI Code Camp adott apropót. Tolvaj Béla, az ellátásilánc-menedzsment globális fejlesztési és technológiai vezetője a workshoppal kapcsolatban elmondta, hogy a résztvevő mintegy 260 fejlesztő intelligens megoldásokkal valós üzleti problémákat próbálnak.

Markus Hilken, az SAP Labs Hungary és CEE ügyvezető igazgatója az eseményen elmondta, hogy ma Európa második legnagyobb fejlesztési központja Magyarországon található. Az SAP Labs 2000 fős magyarországi közösségben mintegy 1000 fejlesztő, 500 technikai támogatási szakértő és 400 cloud- és DevOps-mérnök dolgozik. A magyar fejlesztők olyan globális területeket lefedő SAP-megoldásokon dolgoznak mint az ellátásilánc-menedzsment, a pénzügy, az emberierőforrás-menedzsment vagy a Business AI Platform.

Ezt a gyakorlatban három demó is szemléltette az eseményen. Bemutatták az Emarsys technológiájára épülő, AI-alapú marketingvezérlést, az ügyféltámogatást és az "SAP runs SAP" megközelítésen alapuló, felhőüzemeltetést segítő többügynökös AI-rendszereket, valamint az S/4HANA autonóm logisztikai és karbantartási megoldásait.

Azok a munkatársak, akik a mindennapi üzleti folyamatokban dolgoznak, a jövőben mind rendelkezni fognak egy AI ügynökökből álló, saját "virtuális kabinettel". Ezek a mesterséges intelligenciára épülő asszisztensek nemcsak az adminisztratív terheket csökkentik majd, hanem komplex elemzésekkel támogatják a gyorsabb és pontosabb döntéshozatalt

– mutatott rá Hidvégi Péter.

A bemutatón Marinovits Tamás, az SAP Emarsys termékmentora és trénere egy gyakorlati esettanulmányon keresztül szemléltette az autonóm vállalati folyamatokat.

Az SAP Emarsys marketingplatform kiemelt terhelés idején, például Black Friday napján, mintegy 2–2,5 milliárd üzenetet (e-mail, SMS, push értesítés) kezel globálisan.

Az élőben is bemutatott gitárgyártó példáján keresztül látható volt, hogyan képesek az SAP rendszerében az AI-ügynökök termékkatalógusokat generálni, amelyeket a feldolgozást köveően külső nyelvi modellekbe (például a Google Gemini rendszerébe) integrálnak.

Nagy János, az SAP IT stratégiai portfóliómenedzsere bemutatta, hogyan alkalmazzák az AI-ügynököket a belső üzemeltetésben és a terméktámogatásban.

Az SAP IT szervezeténél mi vagyunk a saját rendszereink első számú tesztelői

– magyarázta Nagy János, utalva arra, hogy házon belül ugyanazon a megközelítésen alapulnak az eszközeik, mint az ügyfeleik megoldásaiban.

Az hibaelhárítási és üzemeltetési felhasználás tekintetében a bemutatón elhangzott, hogy a vállalathoz évente mintegy 2,5 millió support ticket érkezik be, amelyek a rendszereket érintő hibákat jelzik a fejlesztők számára. A hibakezelésben alkalmazott

AI-rendszerben hat szakosodott AI-ügynök dolgozik párhuzamosan a hibajegyek osztályozásán, duplikáció-szűrésén és az információk kiegészítésén.

Jelenleg a beérkező jegyek 3 százalékát (mintegy 70 ezer esetet) teljesen autonóm módon, emberi beavatkozás nélkül oldja meg a rendszer, a cél pedig a 30 százalékos arány elérése.

Papp Dezső, az SAP fejlesztési szakértője az Enterprise Asset Management (EAM), azaz a vállalati eszköz- és üzemkarbantartási modul AI-fejlesztéseit mutatta be. Ez a terület kritikus fontosságú az olyan nagyvállalatok számára, mint az atomerőművek, villamosenergia-hálózatok vagy autógyárak, ahol a leállások súlyos következményekkel járhatnak. A demókban három konkrét use case-be is bepillantást adott a vállalat az ügynökök működésébe.

A karbantartási bejelentő ügynök (Maintenance Notification Agent) lehetővé teszi, hogy a helyszíni karbantartó egy egyszerű, kötetlen szöveges leírás alapján jelentse a hibát. Az AI automatikusan azonosítja az érintett berendezést, hozzárendeli a megfelelő hibakódokat, javaslatot tesz a javítási lépésekre, és szükség esetén azonnali munkamegrendelést generál.

lehetővé teszi, hogy a helyszíni karbantartó egy egyszerű, kötetlen szöveges leírás alapján jelentse a hibát. Az AI automatikusan azonosítja az érintett berendezést, hozzárendeli a megfelelő hibakódokat, javaslatot tesz a javítási lépésekre, és szükség esetén azonnali munkamegrendelést generál. A másodikkét bemutatott szűrő- és rendezőügynök (Screening Agent) feldolgozza a szenzorokból és manuális bejelentésekből érkező több száz értesítést. Kiszűri a duplikációkat, elutasítja a hiányos jelentéseket, és a historikus adatok alapján újraértékeli az incidensek prioritását.

feldolgozza a szenzorokból és manuális bejelentésekből érkező több száz értesítést. Kiszűri a duplikációkat, elutasítja a hiányos jelentéseket, és a historikus adatok alapján újraértékeli az incidensek prioritását. A szintén bemutatott, megelőző karbantartási ügynök (Preventive Maintenance Agent): Összekapcsolja a reaktív (hibajavító) és a preventív (megelőző) karbantartási feladatokat. Ha egy berendezés váratlan hiba miatt leáll, az AI-ügynök elemzi a karbantartási terveket, és az adott leállási időablakra ütemezi a közeljövőben esedékes tervezett felülvizsgálatokat is, optimalizálva az erőforrásokat és minimalizálva a termeléskiesést.

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