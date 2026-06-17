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Megjelent az új rangsor: a magyar háztartások az utolsók az EU-ban
Gazdaság

Megjelent az új rangsor: a magyar háztartások az utolsók az EU-ban

Portfolio
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A magyar háztartások végső fogyasztása az Európai Unió 73%án állt 2025-ben, ezzel Lettországgal holtversenyben az utolsó a tagországok között - derül ki a ma megjelent Eurostat-jelentésből.

Frissültek az Európai Unió tagországainak GDP és fogyasztási adatsorai. Most elsősorban az utóbbi az érdekes, ugyanis a 2025-ös fogyasztásra most érkezett először uniós szintű összehasonlítható statisztika.

A kép nem sokat változott az előző évhez képest, de a kis elmozdulások Magyarország számára kedvezőtlenek voltak. 2024-ben Lettország lakosságának végső fogyasztása az uniós átlag 72%-ával volt sereghajtó, mi Bulgáriával holtversenyben (73%) voltunk utolsó előttiek. 2025-ben viszont a bolgár és a lett mutató javult, így most a lettekkel a rangsor végére kerültünk.

A magyar relatív fogyasztási szint még a fejlettségi szintünkhöz képest is alacsony. Ennek okairól sokszor írt a Portfolio, ezért itt most csak röviden utalunk rá, hogy több szerkezeti magyarázata van a jelenségnek. Egyrészt a magas beruházási rátánk (ami nagyrészt nem a sok, hanem a drága beruházásokból fakad) mellett a fogyasztásra kevesebb jut a GDP-ből, másrészt hitelből (importból) sem pörgeti a lakosság érdemben a vásárlásait. Mindezzel (és a relatív fejlettségbeli lecsúszással) összefüggésben a háztartások jövedelmei sem magasak.

A régióra pillantva láthatjuk, hogy lenne hová fejlődni. A lengyel háztartások fogyasztása az uniós átlag 88%-a, meghaladva már a litván (87%) és szlovén (86%) adatot is.

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Az Eurostat fogyasztási mutatója az úgynevezett"egyéni fogyasztás"(actual individual consumption,AIC) a nemzeti számlák rendszerében a "háztartások végső fogyasztását" jelenti. Ebben a lakosság vásárolt fogyasztása mellett az úgynevezett természetbeni fogyasztás is szerepel, ami főleg az olyan igénybe vett szolgáltatásokat jelenti, amelyekért az adónkkal fizetünk, mint például az egészségügyért és oktatásért.

Mivel ez a legszélesebb fogyasztási kategória, az Eurostat előszeretettel használja ezt a mutatót egyfajta jólétérzet-mérőszámként.

Természetesen a fogyasztás messze nem tökéletes jólét-mérő mutató, de azon keresztül érdekes, hogy a lakosságnak milyen fogyasztási lehetőségei vannak, amit objektív és szubjektív tényezők is befolyásolnak. Ezt a mutatót a GDP/fő-höz hasonlóan szintén az árak különbségével érdemes igazítani, vagyis vásárlóerő-paritáson számolni.

A fogyasztás alapján a német, holland és osztrák háztartások élnek a legjobban az EU-ban.

Egy főre jutó GDP

A gazdasági fejlettség legelfogadottabb mérőszáma az egy főre jutó GDP, szintén árszintkülönbségekkel korrigálva (vagyis vásárlóerő-paritáson számolva). Ebben a mutatóban hagyományosan Luxemburg és Írország az európai éllovas, ám az ő teljesítményüket rögtön zárójelbe kell tenni, mivel a gazdaságszerkezeti sajátosságaik miatt túlzó képet ad a gazdasági teljesítményükről.

2025-ben Hollandia, Dánia, Ausztria volt a további sorrend, ők azóta bérelik ezeket az előkelő pozíciókat, mióta a Németország visszacsúszott. Európa legnagyobb gazdasága az uniós átlag 115 százalékán áll, a 2010-es évek közepén még 126-128 százalékos értékekről számolt be az Eurostat.

Magyarország a 27 tagú Európai Unióban 2025-ben változatlanul a 23. helyen állt a fejlettségi rangsorban, az egy főre jutó GDP (PPS) az EU-átlag 76%-a. Akik mögöttünk vannak:

  • a dinamizálódást mutató, de még mindig jelentős lemaradásban lévő Bulgária (68%),
  • a pénzügyi válságának örökségétől sújtott Görögország (68%),
  • a balti országok "rossz tanulója", Lettország (71%),
  • a növekedésben elakadt Szlovákia (75%).

Elénk került viszont ebben az évtizedben Románia és Horvátország (78%). Korábban a lengyelek (2018), a litvánok (2016) és még korábban az észtek (2006) előztek, így az uniós csatlakozásunk óta négy pozíciót veszítettünk (öt régiós előzés és a görög visszaesés eredőjeként).

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