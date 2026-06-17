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Nagy bajban lehet Európa: jóval a cél alatt maradhatnak a gáztárolók tél előtt
Gazdaság

Nagy bajban lehet Európa: jóval a cél alatt maradhatnak a gáztárolók tél előtt

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Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől – írta meg a Montel.

Az ABN Amro holland bank elemzői szerint a jelenlegi betárolási ütemek alapján

az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan 75% körül alakulhat.

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Az Európai Bizottság saját számítása alapján is hasonló töltési pályát feltételez - Forrás: Európai Bizottság

Ez az érték ugyan jelentős javulást jelentene a jelenlegi szintekhez képest (44%), de továbbra is elmaradna az Európai Unió által előírt céltól. Az uniós szabályozás szerint a tagállamoknak október 1. és december 1. között 90%-os tárolói töltöttséget kellene elérniük, igaz, kedvezőtlen piaci körülmények között bizonyos rugalmassági mechanizmusok is rendelkezésre állnak.

Az elemzők hangsúlyozták, hogy előrejelzésük több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a kedvező időjárás, valamint az, hogy nem következik be újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban.

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Ahogy korábban megírtuk, az Egyesült Államok és Irán a hétvégén megállapodásra jutott a konfliktus lezárásáról, ami jelentősen javította a piaci hangulatot és azonnali áresést hozott az európai gázpiacon.

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Mindezek ellenére a bank szerint a jelenlegi környezetben – a stabil norvég és amerikai importnak, a katari LNG fokozatos visszatérésének és az ázsiai kereslet enyhülésének köszönhetően – Európa képes lehet arra, hogy

a tél előtt működőképes szintre töltse fel tárolóit.

Az ABN Amro ennek hatására lefelé módosította a TTF gázárára vonatkozó előrejelzését. Az elemzők a második negyedévre átlagosan 46 euró/MWh, a harmadik negyedévre pedig 43 euró/MWh átlagárat várnak. Ugyanakkor a bank szerint a fűtési szezon közeledtével ismét emelkedhetnek az árak: az év végére a TTF jegyzése újra 48 euró/MWh körüli szintre kapaszkodhat fel az erősödő kereslet és a továbbra is feszes piac miatt.

Az előrejelzés éles fordulatot jelent a márciusi várakozásokhoz képest. Az iráni háború eszkalációját követően az ABN Amro még arra figyelmeztetett, hogy kedvezőtlen forgatókönyv esetén a gázárak akár 90–130 euró/MWh közötti szintekre is emelkedhetnek.

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