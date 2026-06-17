Nagy bajban lehet Európa: jóval a cél alatt maradhatnak a gáztárolók tél előtt

Az ABN Amro holland bank elemzői szerint a jelenlegi betárolási ütemek alapján
az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan 75% körül alakulhat.
Ez az érték ugyan jelentős javulást jelentene a jelenlegi szintekhez képest (44%), de továbbra is elmaradna az Európai Unió által előírt céltól. Az uniós szabályozás szerint a tagállamoknak október 1. és december 1. között 90%-os tárolói töltöttséget kellene elérniük, igaz, kedvezőtlen piaci körülmények között bizonyos rugalmassági mechanizmusok is rendelkezésre állnak.
Az elemzők hangsúlyozták, hogy előrejelzésük több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a kedvező időjárás, valamint az, hogy nem következik be újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban.
Ahogy korábban megírtuk, az Egyesült Államok és Irán a hétvégén megállapodásra jutott a konfliktus lezárásáról, ami jelentősen javította a piaci hangulatot és azonnali áresést hozott az európai gázpiacon.
Mindezek ellenére a bank szerint a jelenlegi környezetben – a stabil norvég és amerikai importnak, a katari LNG fokozatos visszatérésének és az ázsiai kereslet enyhülésének köszönhetően – Európa képes lehet arra, hogy
a tél előtt működőképes szintre töltse fel tárolóit.
Az ABN Amro ennek hatására lefelé módosította a TTF gázárára vonatkozó előrejelzését. Az elemzők a második negyedévre átlagosan 46 euró/MWh, a harmadik negyedévre pedig 43 euró/MWh átlagárat várnak. Ugyanakkor a bank szerint a fűtési szezon közeledtével ismét emelkedhetnek az árak: az év végére a TTF jegyzése újra 48 euró/MWh körüli szintre kapaszkodhat fel az erősödő kereslet és a továbbra is feszes piac miatt.
Az előrejelzés éles fordulatot jelent a márciusi várakozásokhoz képest. Az iráni háború eszkalációját követően az ABN Amro még arra figyelmeztetett, hogy kedvezőtlen forgatókönyv esetén a gázárak akár 90–130 euró/MWh közötti szintekre is emelkedhetnek.
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