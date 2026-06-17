Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

Szó sem lehet kamatcsökkentésről az előrejelzés szerint
Az amerikai jegybank közzétette a júniusi előrejelzését is. Idénre a korábbi 2,4% helyett 2,2%-os növekedést vár, míg 2027-re változatlanul 2,3%-osat.
A PCE inflációs várakozását 2,7%-ról 3,6%-ra emelte a jegybank és éppen emiatt
a kamatvárakozás is feljebb tolódott 3,4%-ról 3,8%-ra, 2027-re pedig 3,1%-ról 3,6%-ra.
Nem változott az alapkamat
Az amerikai jegybank változatlanul a 3,5-3,75%-os sávban maradt, a várakozásoknak megfelelően.
A jegybanki közlemény megjegyzi, hogy a gazdasági növekedés erős, még a fokozott bizonytalanság ellenére is. Külön kiemeli a közlemény, hogy a termelékenység növekedése, valamint a beruházások alakulása kiemelkedően kedvező.
Az infláció 2% felett tartózkodik, elsősorban a kínálati sokkoknak köszönhetően.
Hamarosan kezdődik az amerikai jegybank kamatdöntő ülése
Magyar idő szerint 20 órakor kezdődik az amerikai jegybank (Fed) kamatdöntő ülése, amelyet 20.30-kor a sajtótájékoztató követ. Mindkét eseményről ebben a cikkben, élőben tudosítunk.
A mai kamatdöntő ülés fontosságát több tényező adja. Egyfelők ez lesz Kevin Warsh első kamatdöntő ülése a Fed elnökeként és a piaci szereplők nagy figyelemmel követik majd első hivatalos megszólalását. Ráadásul mindez egy olyan helyzetben történik, amikor a dollár egy szűk sávba van jó ideje beszorolva. Érdemes lesz a tekitneteket a zöldhasúra szegezni.
Másfelől pedig az iráni háború - remélhetőleg véget - ért, azonban az infláció négy százalék felett, az amerikai gazdaság pedig minden jel szerint újragyorsult májusban, a hosszú lejáratú amerikai államkötvények lejárati prémiuma pedig emelkedőben.
Ilyen feltételek mellett a piac a kamatok tartására számít, de a legfontosabb az új jegybankelnök kommunikáció lesz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben
Holnap tartják Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntő ülését, miközben az amerikai gazdaság újragyorsul, az infláció 4,2%-on áll, és a munkaerőpiac is erősödik – a piac mégsem vár kamatemelést. A zárkózott Warsh eddig szinte semmit nem árult el kamatpolitikai elképzeléseiről, így a befektetők most kaphatnak először valódi fogódzót. Az ülés igazi tétje az, hogy sikerül-e meggyőzni a piacokat: ha nem, a lejárati prémium tovább emelkedhet, és a hozamgörbe meredekebbé válása végezheti el azt a monetáris szigorítást amit a Fed nem akar.
Kritikus szinten a dollár, nagy mozgások jöhetnek
Bár a piaci konszenzus a dollár gyengülésére számít, a zöldhasú az elmúlt napokban erősödést mutatott, és még az iráni béke híre sem hozott érdemi eladási nyomást. Az amerikai gazdaság kirobbanó formában van: a munkaerőpiaci adatok és a szolgáltatószektori mutatók egyaránt meglepően erősek, miközben az euróövezet gyengélkedik, az EKB pedig lefelé módosította növekedési várakozásait. A dollár sorsát jövő héten Kevin Warsh új jegybankelnök első kamatdöntése is befolyásolhatja, miközben az amerikai államadósság helyzete és az infláció további bizonytalanságot jelent.
Surányi György: "Ami Orbán Viktor fő érve az euró ellen, nekem az a fő érvem mellette"
Az euró szükségességéről és az elmúlt két évtized gazdaságpolitikai hibáiról beszélt a volt MNB-elnök.
Irányváltás a migrációs politikában: elfogadta az új visszaküldési szabályokat az Európai Parlament
A rendelkezés ráadásul a korábban tervezettnél hamarabb életbe lép majd.
Egykor világrekorder volt, most tetőtől talpig megújul a különleges magyar építmény
Megkezdődik az egyedülálló, ipari műemléki védettségű épület tetőfelújítása.
Magyarországon építik a jövő vállalati AI-ügynökeit: a hazai cégek azonban egyelőre csak ismerkednek a megoldásokkal
Egyre hansgúlyosabb a terület az SAP-nál.
Újjászületik a legendás rendezvényközpont a szigetország fővárosában: lenyűgöző újításokkal és óriási koncertteremmel tér vissza
Az Olympiában egykor a Pink Floyd is fellépett.
Ezrek vesztik el a munkájukat a világhírű médiabirodalomnál: másfél évtizede nem látott átalakítás jön a BBC-nél
Egy átfogó, 500 millió fontos megtakarítási programban.
Donald Trump bejelentette: küszöbön áll a kereskedelmi megállapodás az ázsiai nagyhatalommal
Személyes találkozóra is sor kerül.
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
Az importtermékek árai csak lassan reagálnak az erősödésre.
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?
2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez 9,15 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor a fővárosban az ATM-ek száma csökkent. Akkor
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
Az importtermékek árai csak lassan reagálnak az erősödésre.
Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Póka Valentinnel, a Coface országigazgatójával beszélgettünk.
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után
Most jöhetnek az olcsó ázsiai utak? A Checklistből ez is kiderül.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.