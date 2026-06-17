Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

Magyar idő szerint 20 órakor kezdődik az amerikai jegybank (Fed) kamatdöntő ülése, amelyet 20.30-kor a sajtótájékoztató követ. Mindkét eseményről ebben a cikkben, élőben tudosítunk.

A mai kamatdöntő ülés fontosságát több tényező adja. Egyfelők ez lesz Kevin Warsh első kamatdöntő ülése a Fed elnökeként és a piaci szereplők nagy figyelemmel követik majd első hivatalos megszólalását. Ráadásul mindez egy olyan helyzetben történik, amikor a dollár egy szűk sávba van jó ideje beszorolva. Érdemes lesz a tekitneteket a zöldhasúra szegezni.

Másfelől pedig az iráni háború - remélhetőleg véget - ért, azonban az infláció négy százalék felett, az amerikai gazdaság pedig minden jel szerint újragyorsult májusban, a hosszú lejáratú amerikai államkötvények lejárati prémiuma pedig emelkedőben.

Ilyen feltételek mellett a piac a kamatok tartására számít, de a legfontosabb az új jegybankelnök kommunikáció lesz.

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