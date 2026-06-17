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Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank
Gazdaság

Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

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Változatlanul hagyta az amerikai jegybank az alapkamatot. Idénre valamivel alacsonyabb növekedést vár a jegybank. 2026-ra jócskán megemelte a jegybank au inflációs várakozását.
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Szó sem lehet kamatcsökkentésről az előrejelzés szerint

Az amerikai jegybank közzétette a júniusi előrejelzését is. Idénre a korábbi 2,4% helyett 2,2%-os növekedést vár, míg 2027-re változatlanul 2,3%-osat.

A PCE inflációs várakozását 2,7%-ról 3,6%-ra emelte a jegybank és éppen emiatt

a kamatvárakozás is feljebb tolódott 3,4%-ról 3,8%-ra, 2027-re pedig 3,1%-ról 3,6%-ra.

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Nem változott az alapkamat

Az amerikai jegybank változatlanul a 3,5-3,75%-os sávban maradt, a várakozásoknak megfelelően.

A jegybanki közlemény megjegyzi, hogy a gazdasági növekedés erős, még a fokozott bizonytalanság ellenére is. Külön kiemeli a közlemény, hogy a termelékenység növekedése, valamint a beruházások alakulása kiemelkedően kedvező.

Az infláció 2% felett tartózkodik, elsősorban a kínálati sokkoknak köszönhetően.

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Hamarosan kezdődik az amerikai jegybank kamatdöntő ülése

Magyar idő szerint 20 órakor kezdődik az amerikai jegybank (Fed) kamatdöntő ülése, amelyet 20.30-kor a sajtótájékoztató követ. Mindkét eseményről ebben a cikkben, élőben tudosítunk.

A mai kamatdöntő ülés fontosságát több tényező adja. Egyfelők ez lesz Kevin Warsh első kamatdöntő ülése a Fed elnökeként és a piaci szereplők nagy figyelemmel követik majd első hivatalos megszólalását. Ráadásul mindez egy olyan helyzetben történik, amikor a dollár egy szűk sávba van jó ideje beszorolva. Érdemes lesz a tekitneteket a zöldhasúra szegezni.

Másfelől pedig az iráni háború - remélhetőleg véget - ért, azonban az infláció négy százalék felett, az amerikai gazdaság pedig minden jel szerint újragyorsult májusban, a hosszú lejáratú amerikai államkötvények lejárati prémiuma pedig emelkedőben.

Ilyen feltételek mellett a piac a kamatok tartására számít, de a legfontosabb az új jegybankelnök kommunikáció lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben

Holnap tartják Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntő ülését, miközben az amerikai gazdaság újragyorsul, az infláció 4,2%-on áll, és a munkaerőpiac is erősödik – a piac mégsem vár kamatemelést. A zárkózott Warsh eddig szinte semmit nem árult el kamatpolitikai elképzeléseiről, így a befektetők most kaphatnak először valódi fogódzót. Az ülés igazi tétje az, hogy sikerül-e meggyőzni a piacokat: ha nem, a lejárati prémium tovább emelkedhet, és a hozamgörbe meredekebbé válása végezheti el azt a monetáris szigorítást amit a Fed nem akar.

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Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben
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Kritikus szinten a dollár, nagy mozgások jöhetnek

Bár a piaci konszenzus a dollár gyengülésére számít, a zöldhasú az elmúlt napokban erősödést mutatott, és még az iráni béke híre sem hozott érdemi eladási nyomást. Az amerikai gazdaság kirobbanó formában van: a munkaerőpiaci adatok és a szolgáltatószektori mutatók egyaránt meglepően erősek, miközben az euróövezet gyengélkedik, az EKB pedig lefelé módosította növekedési várakozásait. A dollár sorsát jövő héten Kevin Warsh új jegybankelnök első kamatdöntése is befolyásolhatja, miközben az amerikai államadósság helyzete és az infláció további bizonytalanságot jelent.

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Kritikus szinten a dollár, nagy mozgások jöhetnek

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