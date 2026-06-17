Nyilatkoztak a profik: meglepte a Fed a piacokat

Bob Michele meglepetésének adott hangot a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) váratlan, szigorító fordulata miatt Kevin Warsh új elnök első ülésén.

A bizottság fele kamatemelésre számít idén, ez komoly figyelmeztetés a piacnak

– mondta Michele a Bloomberg Televíziónak adott interjújában, hozzátéve, hogy

véleménye szerint a Fed aktívan készül az emelésekre.

A friss előrejelzések szerint kilenc döntéshozó legalább egy negyed százalékpontos emelést vár az idei évre, míg kilenc másik a kamatok szinten tartását vagy csökkentését prognosztizálja. Az eredmény – a lazításra utaló iránymutatás kivezetésével együtt – az állampapírhozamok megugrását és az amerikai részvényindexek esését váltotta ki.

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Az ülés szertefoszlatta azokat a reményeket, hogy az amerikai–iráni háború miatt megemelkedett olajárak okozta inflációs nyomás magától enyhülne.

Senki sem gondolja, hogy ez az infláció kellően átmeneti lesz, és az év végéig dezinflációt látunk majd

– fogalmazott Michele.

Richard Clarida, a Fed korábbi alelnöke, jelenleg a PIMCO globális gazdasági tanácsadója szintén megerősítette, hogy sem első pillantásra, sem alaposabb vizsgálat után nem talált enyhítést sugalló, galamb hangvételű jelzéseket a Fedtől.

Warsh kinevezése különösen pikánssá teszi a helyzetet. Donald Trump elnök azzal a várakozással lobbizott mellette – miután korábban nyíltan támadta az előző elnököt, Jerome Powellt –, hogy az új vezető azonnali kamatcsökkentéseket hajt majd végre. Michele szerint azonban az amerikai gazdaság ereje miatt a kamatvágások rendkívül valószínűtlenek, és Warsh "elkerülhetetlenül csalódást fog okozni" Trumpnak a monetáris lazítás kérdésében.

A JPMorgan szakértője úgy látja, hogy a bizottságot máig megviseli a 2022-es inflációs sokk tapasztalata.

Az FOMC emellett figyelemmel kíséri, hogy más jegybankok kamatemeléseit a kötvénypiacok pozitívan fogadták, ami saját álláspontjuk újragondolására ösztönzi a döntéshozókat.

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