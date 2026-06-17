Rejtett növekedési tartaléka van Magyarországnak: a kormányzás minőségén múlhat minden

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A kormányzás minősége közvetlen és mérhető hatással van a gazdasági növekedésre: az Európai Bizottság elemzése szerint, ha a kormányzati hatékonyság vagy a jogállamiság mutatója érdemben javul, az tizenöt éves távon akár 29–30 százalékkal is magasabb egy főre jutó GDP-vel járhat. A 2004 után csatlakozott uniós tagállamoknál a kormányzási javulás érdemi felzárkózási többletet adott, ám 2021 után már negatív elmozdulások is megjelentek, főként a kormányzati hatékonyság területén. Magyarországon a Világbank friss adatai szerint 2022 és 2024 között a hat kormányzási dimenzióból négyben romlás történt, miközben a GDP-növekedés is jelentősen lassult, főleg a beruházások visszaesésénél lehet érezhető a rossz irányítás kedvezőtlen hatása. A romló kormányzási minőség nem csupán intézményi probléma: gyengébb kiszámíthatóság mellett a vállalatok könnyebben halasztanak el fejlesztéseket, és kisebb eséllyel indítanak hosszabb távú fejlesztéseket.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A gazdasági növekedésben a kormányzás minősége nem távoli intézményi háttérfeltétel, hanem közvetlenül megjelenik a vállalati döntésekben. Beruházás, munkaerő-felvétel, kapacitásbővítés vagy új termék bevezetése akkor történik nagyobb valószínűséggel, ha a vállalatok kiszámítható szabályozói, adózási, engedélyezési és jogérvényesítési környezetben működnek. Stabil szerződéses viszonyok, működő bíróságok, következetes állami döntéshozatal és alacsonyabb korrupciós kockázat mellett kisebb a bizonytalansági felár, olcsóbb lehet a tőke, és több erőforrás marad termelékenységre, technológiai fejlesztésre vagy innovációra.

Felzárkózó gazdaságoknál ennek különösen nagy a tétje, mert a növekedést nemcsak az alacsonyabb bérszint, a külföldi működőtőke vagy az uniós források magyarázzák, hanem az is, hogy az állam mennyire képes stabil működési környezetet teremteni. Egy átláthatóbb szabályozási rendszer gyorsíthatja a vállalkozásindítást, csökkentheti az adminisztratív költségeket, javíthatja a hitelhez jutást, és mérsékelheti annak kockázatát, hogy a piaci szereplők nem teljesítmény, hanem kapcsolatok vagy politikai közelség alapján jutnak előnyhöz.

A társadalom és gazdaság intézményi tényezőinek minősége különösen fontossá válik az országok számára a közepes jövedelem elérésekor. Az erőforrások értékteremtésbe való becsatornázása után ugyanis azok a hatékonysági szempontok kerülnek előtérbe a növekedésben, amelyek a gazdasági erők finomhangolását, rugalmasságát, ösztönzőit, képesek javítani.

Az Európai Bizottság friss elemzése ezt próbálja számszerűsíteni:

milyen GDP-hatása van annak, ha egy ország kormányzási minősége javul vagy romlik?

A jelentésben közölt számítások a Világbank Worldwide Governance Indicators adatbázisára épülnek, amely hat dimenzióban méri a kormányzás minőségét:

korrupció kontrollja,

kormányzati hatékonyság,

politikai stabilitás és erőszak hiánya,

jogállamiság,

szabályozási minőség,

és elszámoltathatóság.

A mutatók több száz részváltozóból és több mint 30 adatforrásból állnak össze, nagyjából -2,5 és +2,5 közötti skálán, ahol a magasabb érték jobb kormányzási minőséget jelez. Fontos korlát, hogy a mutatók részben percepcióalapúak: nem pusztán a jogszabályok szövegét vagy az intézmények formális létezését mérik, hanem azt, hogyan érzékelik a kormányzás működését vállalati, szakértői, civil és intézményi adatforrások.

Magyarország külön országprofilként nem szerepel a jelentésben, csak a 2004-ben vagy azután csatlakozott uniós tagállamok csoportjában, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Horvátország, Litvánia, Lettország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia mellett. Emiatt a magyar szempontból releváns következtetések csoportszintűek. Az Európai Bizottság elemzése szerint

ennél a tagállami körnél a kormányzás javulása mérhetően hozzájárult a felzárkózáshoz, de 2021 után már negatív kormányzási sokkok is megjelentek, főként a kormányzati hatékonyság területén.

Száz ország adatai alapján készült a vizsgálat, az alacsony jövedelmű országokat és az autoriter rezsimeket kizárva. A módszer helyi projekciós becslést használ, vagyis azt nézi meg, hogy egy ország gazdasági pályája hogyan változik a hasonló fejlettségű és hasonló régióba tartozó országokhoz képest, miután valamelyik kormányzási mutatója javul vagy romlik. Erre azért van szükség, mert a kormányzás és a fejlettség között kétirányú kapcsolat lehet: a jobb intézmények segíthetik a növekedést, de a gazdagabb országok is könnyebben működtethetnek erősebb intézményrendszert.

Mi történt a kormányzás minőségével?

Világbanki kormányzási adatoknál az éves elmozdulások általában kicsik: a legtöbb országcsoportban és indikátorban az éves változások döntő része -0,15 és +0,15 pont közé esik. A legnagyobb kilengést a politikai stabilitás és az erőszak hiánya mutatja, 0,17-es szórással, miközben a többi indikátor éves változásának szórása jellemzően 0,09–0,11 között mozog. Az éves változások mindössze 0,8 százaléka szignifikáns 5 százalékos, és 2,1 százaléka 10 százalékos szinten.

A jelentés ebből arra következtet, hogy a kormányzási minőség ritkán változik hirtelen, inkább többéves, sokszor évtizedes folyamatokban mozdul el.

Hosszabb kormányzási ciklusokban a feltörekvő Európa mutatta a legnagyobb mozgást. A fordulópontok közötti átlagos változás ebben a régióban 0,09 pont volt, ami az indikátor teljes szórásának 9 százaléka, a szórás pedig 0,51-et ért el. A változások 80 százaléka -0,43 és +0,72 pont közé esett. Fejlett országokban ennél kisebb volt a kilengés, többnyire -0,4 és +0,4 pont közötti sávban. Igazán nagy javulások ritkán fordultak elő: a tíz legnagyobb pozitív elmozdulás közé bekerüléshez legalább 1,6 pontos emelkedés kellett 14 év alatt, míg a tíz legnagyobb romlás legalább 1,46 pontos csökkenést jelentett, döntően a politikai stabilitás mutatójában.

Tizenöt éves horizonton a kormányzati hatékonyság és a jogállamiság mutatja a legerősebb növekedési hatást. Egy szórásegységnyi javulás a kormányzati hatékonyságban az Európai Bizottság elemzése szerint körülbelül 29 százalékkal, a jogállamiságban pedig mintegy 30 százalékkal emeli az egy főre jutó GDP-t. Ez éves átlagban 1,8–1,9 százalékpontos többletnövekedésnek felel meg. A korrupció kontrolljának javulása szintén tartós hatású, de kisebb: egy szórásegységnyi javulás 15 év alatt nagyjából 20 százalékkal magasabb egy főre jutó GDP-vel jár, ami évi 1,3 százalékpontos többletet jelent.

Szabályozási minőség és politikai stabilitás esetében más típusú gazdasági hatást mértek. A Bizottság elemzése szerint ezek nem tartósan gyorsabb növekedést, hanem fokozatos GDP-szintemelkedést okoznak.

A szabályozási minőség javulása összesen körülbelül 19 százalékos, a politikai stabilitás és az erőszak hiánya 13 százalékos egy főre jutó GDP-emelkedéssel járhat, de a hatás 8–9 év után stabilizálódik.



A jelentés ezt úgy értelmezi, hogy a jobb szabályozás csökkentheti a tranzakciós költségeket és javíthatja az üzleti környezetet, de önmagában kevésbé indít el tartós termelékenységi és innovációs folyamatokat. A hang és elszámoltathatóság mutatójánál nem találtak robusztus, mérhető GDP-hatást.

Mit látunk a régióban és Magyarországon?

Regionális bontásban a 2004-től csatlakozott uniós tagállamok teljesítménye a magyar olvasó számára a legfontosabb. Ennél a csoportnál az egy főre jutó GDP 1996 és 2023 között logaritmikus különbségben mérve 0,91-gyel nőtt, szemben a 0,48-as világátlaggal. A relatív többlet így 0,43 volt. A kormányzási változások kumulatív hozzájárulását a tanulmány 0,13 logpontra becsüli, ami nagyságrendileg 14 százalék körüli GDP-szintkülönbségnek felel meg a változatlan kormányzási pályához képest. A pozitív hatást 2021-ig főként a kormányzati hatékonyság és a jogállamiság javulása adta, 2021 után viszont enyhe romlás jelent meg, elsősorban a kormányzati hatékonyság negatív elmozdulása miatt.

Bár az Európai Bizottság elemzése Magyarországra külön nem tér ki, annak logikáját követve a Portfolio megvizsgálta, hogy a Világbank 2025-ös módszertani revízióval újraszámolt WGI-adatai alapján mennyire látszik a jelentésben leírt összefüggés a magyar kormányzási mutatók és a növekedési folyamatok között.

Ebből az látszik, hogy 2022 és 2024 között a hat fő dimenzióból négyben romlott Magyarország értékelése: a politikai stabilitás mutatója -0,31-ről -0,53-ra, a kormányzati hatékonyságé 0,63-ról 0,45-re, a jogállamiságé 0,56-ról 0,51-re, az elszámoltathatóság és véleménynyilvánításé pedig 0,52-ről 0,50-re csökkent. A korrupciókontroll mutatója lényegében stagnált – egy nagyon rossz értéken –, 0,31-ről 0,30-ra változott, míg egyedül a szabályozási minőség javult, 0,72-ről 0,78-ra emelkedve.

Közvetlen oksági kapcsolatot önmagában nem bizonyítanak a WGI-adatok és a magyar növekedési számok, de a reálgazdasági folyamatokban részben látszik az a mechanizmus, amelyről a Bizottság elemzése is ír. Magyarország GDP-je a 2022-es 4,2 százalékos növekedés után 2023-ban 0,8 százalékkal visszaesett, 2024-ben pedig csak 0,7 százalékkal bővült.

Viszont a kormányzási minőség gazdasági hatásainak egyik legerősebb hatása a beruházásoknál jelentkezik, itt pedig látványosabb volt a megtorpanás is a vizsgált időszakban: a nemzetgazdaságban végrehajtott bruttó beruházásokat mérő bruttó állóeszköz-felhalmozás 2022-ben még 0,7 százalékkal nőtt, 2023-ban viszont 7,7 százalékkal, 2024-ben pedig további 11,1 százalékkal csökkent, pont akkor, amikor a kormányzási minőség is romlott.

A magyar adatokat természetesen több tényező egyszerre magyarázza: az energiaválság, az inflációs sokk, a magas kamatkörnyezet, az EU-források körüli bizonytalanság, a gyenge német ipari kereslet és az autóipari lassulás egyaránt fékezte a gazdaságot. A WGI-adatok és a növekedési számok együtt mégis abba az irányba mutatnak, hogy a romló vagy stagnáló kormányzási minőség nem pusztán intézményi probléma. Gyengébb kiszámíthatóság, alacsonyabb kormányzati hatékonyság, jogállamisági bizonytalanság vagy korrupciós kockázat mellett a vállalatok könnyebben halasztanak beruházást, óvatosabban bővítenek kapacitást, és kisebb eséllyel indítanak hosszabb távú fejlesztéseket.

Mindez fontos tanulság lehet a most felállt Tisza-kormánynak is, amely egyszerre ígér a korrupciót visszaszorító intézkedéseket és a piaci kiszámíthatóságot erősítő lépéseket.

Kétsebességes Európa mindig is van, volt és lesz?

Feltörekvő Európában még erősebb kormányzási hatást azonosított a Bizottság. A régió egy főre jutó GDP-je 1996 és 2023 között 0,88-cal nőtt, 0,40-nel a világátlag felett, miközben a kormányzási változások becsült hatása 0,48 volt. A jelentés értelmezése szerint ebben a régióban a felzárkózás lényegében teljes egészében visszavezethető a kormányzási javulásra. A 2004-től csatlakozott uniós tagállamoknál más a kép: ott a csatlakozás előtti jogharmonizáció és intézményi átalakulás jelentős része már korábban megtörtént, ezért a későbbi növekedésben nagyobb szerepet játszhattak az egységes piac, az uniós tagság és más felzárkózási tényezők.

Régi uniós tagállamoknál fordított folyamat látszik. Az egy főre jutó GDP növekedése 1996 és 2023 között 0,30 volt, vagyis 0,18-cal elmaradt a világátlagtól, miközben a kormányzási változások becsült hatása -0,14 volt. A Bizottság ezt nem feltétlenül abszolút intézményi romlásként értelmezi, hanem relatív lemaradásként: ha a felzárkózó országok javítják kormányzásukat, a globális átlag emelkedik, és a fejlett országok akkor is visszacsúszhatnak relatív értelemben, ha intézményeik formálisan stabilak maradnak.

A régi tagállamoknál a romlást főként a politikai stabilitás relatív gyengülése, majd a pénzügyi válság után a kormányzati hatékonyság visszaesése húzta.

Európán kívüli régiókban eltérő mintázat látszik, a nem EU-s fejlett országoknál a GDP-növekedés 0,41 volt, vagyis 0,07-tel maradt el a világátlagtól, miközben a kormányzási változások hatása pozitív, 0,11 volt. Közép- és Dél-Amerikában a relatív GDP-veszteség -0,14, a kormányzási hatás -0,13; Afrikában a relatív eltérés -0,12, a kormányzási hatás -0,08. A feltörekvő Ázsia és Óceánia 0,93-as GDP-növekedéssel a legerősebb teljesítményt mutatta, de a kormányzási hatás itt -0,09 volt, vagyis a gyors növekedést nem a vizsgált kormányzási mutatók javulása hajtotta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images