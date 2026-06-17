Tisza-kormány: kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány, szóvivői tájékoztató jön csütörtökön

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium 2026. június 16-án a felsőoktatás megújításáról szóló konzultációra hívta az FDSZ intézményi vezetőit. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete üdvözli, hogy hosszú idő után érdemi kérdéseket érintő, konstruktív párbeszéd indult az érintettek bevonásával.

A konzultációt Dr. Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár vezette, aki ismertette a kormányzat kétlépcsős megújítási tervét és válaszolt a felvetésekre.

Az FDSZ részéről Dr. Dráviczki Sándor országos elnök három előkészített szakmai anyagot adott át: egy részletes elemzést a bérhelyzetről, egy kérdőíves felmérésre épülő értékelő elemzést, valamint egy "Hat kérdés és javaslat a KEKVA-s egyetemek képviseletében" című dokumentumot. A felmérés szinte valamennyi intézményt lefedte.

A válaszadók túlnyomó többsége támogatja a felsőoktatás megfontolt és értékeken alapuló reformját.

Az FDSZ kiemelt javaslatai:

garantált felsőoktatási bérminimum és teljesítményalapú bérezés;

az egyetemi közösség — a szenátus, a hallgatók, a doktoranduszok és a szakszervezet — érdemi képviselete a vezető testületekben;

a gazdálkodási autonómia megőrzése;

az uniós források mielőbbi megnyitása;

ágazati vagy helyi kollektív szerződés kötése.

A szakszervezet jelezte, hogy készen áll arra, hogy a folyamat további szakaszaiban, a tervezési munkacsoportokban aktívan részt vegyen, és a felsőoktatásban dolgozók érdekeit országos szinten, egységesen képviselje.

(MTI)