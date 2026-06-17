Tisza-kormány: kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány, szóvivői tájékoztató jön csütörtökön

Csütörtökön érkeznek az újabb bejelentések a kormánytól
Kormányszóvivői tájékoztató lesz csütörtökön a Kálmán Imre utcai helyszínen – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A 2026. június 18-án 11 órakor kezdődő esemény napirendjéről egyelőre nem kaptunk tájékoztatást. Várhatóan szóba kerülhet a benzinárstop feloldása és az állami intézmények élén végrehajtott további személycserék és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal.
Magyar Péter bejelentette: kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést az Országgyűlésben. A kormányfő a lépést a piaci árak csökkenésével indokolta. Mindez azt jelenti, hogy megvalósult a Portfolio előrejelzése, azaz az iráni-amerikai békemegállapodás hírére csökkenő olajárak és erősödő forint olyan környezetet teremtett, amiben lehetőség nyílt a védett áras rendszer kivezetésére.
Konstruktív egyeztetés kezdődött a felsőoktatás megújításáról
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium 2026. június 16-án a felsőoktatás megújításáról szóló konzultációra hívta az FDSZ intézményi vezetőit. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete üdvözli, hogy hosszú idő után érdemi kérdéseket érintő, konstruktív párbeszéd indult az érintettek bevonásával.
A konzultációt Dr. Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár vezette, aki ismertette a kormányzat kétlépcsős megújítási tervét és válaszolt a felvetésekre.
Az FDSZ részéről Dr. Dráviczki Sándor országos elnök három előkészített szakmai anyagot adott át: egy részletes elemzést a bérhelyzetről, egy kérdőíves felmérésre épülő értékelő elemzést, valamint egy "Hat kérdés és javaslat a KEKVA-s egyetemek képviseletében" című dokumentumot. A felmérés szinte valamennyi intézményt lefedte.
A válaszadók túlnyomó többsége támogatja a felsőoktatás megfontolt és értékeken alapuló reformját.
Az FDSZ kiemelt javaslatai:
- garantált felsőoktatási bérminimum és teljesítményalapú bérezés;
- az egyetemi közösség — a szenátus, a hallgatók, a doktoranduszok és a szakszervezet — érdemi képviselete a vezető testületekben;
- a gazdálkodási autonómia megőrzése;
- az uniós források mielőbbi megnyitása;
- ágazati vagy helyi kollektív szerződés kötése.
A szakszervezet jelezte, hogy készen áll arra, hogy a folyamat további szakaszaiban, a tervezési munkacsoportokban aktívan részt vegyen, és a felsőoktatásban dolgozók érdekeit országos szinten, egységesen képviselje.
(MTI)
Vitézy Dávid után Kármán András is fogadta az EBRD alelnökét
A Pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patrone-t, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) banki tevékenységekért felelős alelnökét Kármán András tárcavezető - áll a politikus közösségi média-posztjában. Elmondása szerint az EBRD az elmúlt több mint három évtizedben meghatározó szerepet játszott a közép- és kelet-európai régió fejlődésében, és fontos partner lehet Magyarország számára a következő években is.
A miniszter tájékoztatása szerint a mai egyeztetésen a felek megbeszélték, hogy hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt négy év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére.
A vezetők tárgyaltak arról is, hogyan működhet közre a Bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában.
Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium
Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.
A tárca az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1. és augusztus 31. között kezdődő és befejeződő, határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a székhely, telephely, vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.
A program a területi, települési önkormányzatoknak és önkormányzati alaptevékenységet végző intézményeiknek, továbbá egyházi jogi személyeknek, valamint a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás és az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozásoknak is támogatást nyújt a július-augusztus hónapokban foglalkoztatott diákok bruttó béréhez, így ezek a szervezetek a nyári hónapokra megnövekedő munkaerő-igényük kielégítésére előnyben részesíthetik a diákokat, egyetemi hallgatókat - emelték ki.
Hozzátették, a munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279 900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242 100 forint lehet.
(MTI)
Matusik Tamás lett a Fővárosi Törvényszék elnöke
Matusik Tamást nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökévé Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke - tudatta a törvényszék közleményben szerdán.
A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára a kinevezés 6 évre szól 2026. június 17-i kezdőnappal. A Fővárosi Törvényszék éléről távozó Tatár-Kis Péter 2019-től megbízott, 2020-tól kinevezett elnöke volt a bíróságnak.
Matusik Tamás summa cum laude minősítéssel végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 2004-ben, majd kitűnő minősítéssel szakvizsgázott 2008-ban. 2004-től bírósági fogalmazó, 2008-tól bírósági titkár a Fővárosi Bíróságon, illetve a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB). 2009-től bíró. Egy kisebb kitérőtől eltekintve - amikor az Országos Bírósági Hivatalban működő Magyar Igazságügyi Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok Osztályát vezette - a BKKB-n dolgozott nyomozási bíróként. 2015-től elnöki kinevezéséig a BKKB Nyomozási Bírói Csoportjának csoportvezető bírája volt. Matusik Tamás 2018 januárjától az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja, majd első választott elnöke. Ezt a posztot 2024. január 30-ig töltötte be. Angol és német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik - közölte a törvényszék.
(MTI)
Orbán Viktor a leváltása után is brüsszeli hatalomátvétellel tervez, és elárulta a legnagyobb gazdasági hibáját
Orbán Viktor két nappal az EU-csúcs előtt Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót, immár nem miniszterelnökként, hanem a Patrióták Európáért pártszövetség képviselőjeként. A leváltott kormányfő elismerte, hogy 2022 után nem sikerült olyan magyar gazdasági modellt felépítenie, amely az európai stagnálás közepette is tartós növekedést biztosított volna, és ezt saját politikai kudarcai közé sorolta. Az uniós források ügyében ugyanakkor nem látott okot önkorrekcióra: továbbra is az erőpolitikai nyomásgyakorlást tartotta helyes útnak, az új magyar kormány együttműködési stratégiáját pedig "megadásnak" minősítette. Orbán brüsszeli visszatérése így egyszerre volt önigazolási kísérlet és óvatos kudarcbeismerés is, miközben a valódi főszerepet az uniós csúcson már Magyar Péter töltheti be.
Bécsben egyeztet ma Orbán Anita külügyminiszter
A programot Magyarország bécsi nagykövetségén indítottuk, ahol a bilaterális és multilaterális misszió, valamint a Collegium Hungaricum munkatársaival találkoztam - adta hírül a tárcavezető Facebook-oldalán. Elmondása szerint az egyeztetések során előkerülnek Európa stratégiai döntéseinek, valamint a kis és közepes államok mozgásterének kérdései, de téma lesz a magyar–osztrák kapcsolatok, valamint a magyar közösségek szerepe is.
Magyar Péter bejelentette: jön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabály
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány a jövő héten beterjeszti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályjavaslatokat, amelyeket rendkívüli ülés keretében tárgyal majd az Országgyűlés.
Európai erdővédelmi együttműködéshez csatlakozott Magyarország
Magyarország csatlakozott a Stockholmi Miniszteri Nyilatkozathoz, amely az európai országok együttműködését erősíti az erdők megőrzése és a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében - jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez Ruff Bálint
A kormány nevében dr. Ruff Bálint György, a Miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte 2026. június 22-re és 23-ra. A Forsthoffer Ágnes házelnöknek benyújtott indítvány legfőbb célja, hogy az Országgyűlés még az őszi ülésszak előtt elfogadja az európai uniós források lehívását biztosító törvénymódosításokat.
Megszólalt az ügyészség az aranykonvoj ügyében
Soron kívül és teljes körűen kivizsgálja az ügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügyét, amellyel kapcsolatban a közeljövőben részletes tájékoztatást ígérnek. A vádhatóság azután reagált a sajtó megkeresésére, hogy Magyar Péter miniszterelnök belső ellenőrzést rendelt el az érintett fegyveres testületeknél, és azonnali megszólalásra szólította fel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt - írta a Telex.
Az EBRD alelnökével egyeztetett Vitézy Dávid
Matteo Patronéval, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) banki tevékenységéért felelős alelnökével egyeztetett Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter arról, hogy az EBRD milyen konstrukciók mellett tudja finanszírozni a közlekedési és lakhatási beruházások elindítását Magyarországon - írta a tárcavezető a Facebook-oldalán.
FTC: nyomoz a rendőrség
Az FTC népligeti, eredetileg mintegy 25 milliárd forintos (mai értéken ennél jóval nagyobb) Fradiváros-beruházása miatt közérdekű bejelentés érkezett az Állami Számvevőszékhez (ÁSZ), amely hűtlen kezelés gyanúját vetette fel, derült ki a 444 cikkéből.
A bejelentés alapja az FTC 2025-ös beszámolója volt. A cikk szerint még az Orbán-kormány utolsó napjaiban olyan kormányhatározat született, amely lehetőséget adott volna az FTC-nek a visszafizetési kötelezettség átütemezésére.
Az ÁSZ egyhetes előzetes vizsgálat után úgy döntött, hogy a bejelentést továbbítja a Budapest IX. Kerületi Rendőrkapitányságnak, mivel a hűtlen kezelés gyanújának kivizsgálása a rendőrség hatásköre. A rendőrség megerősítette, hogy a feljelentés megérkezett hozzájuk, és annak tartalmát jelenleg vizsgálják.
Kamatstop: javaslatokat készít a bankszövetség a 10-20 ezer rászoruló védelmére
A Magyar Bankszövetség újabb javaslatokat készít a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita keretében - mondta Becsei András, a bankszövetség alelnöke, az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató-helyettese egy háttérbeszélgetésen. Ha a kamatfelár-kiesés tartósan, hivatalos határidő nélkül fennmaradna, akkor akár 300 milliárd forintos számviteli veszteséget is el kellene számolniuk azonnal a bankoknak az érintett állományra - hívta fel a figyelmet.
Elhalasztanák az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését
Az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel történő elhalasztását javasolják a Tisza országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban.
A kedden benyújtott előterjesztés az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását változtatná meg úgy, hogy az egyszintű országos örökbefogadási rendszer bevezetésének időpontját július 1-jéről 2027. január 1-jére módosítja.
Barna-Szabó Tímea, Balogh Mihály, Dicső Viktória és Szakács Péter Lajos a módosítást azzal indokolja, hogy a hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke érvényesülhet. Ezt nem a tisztán statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott, egyénre szabott eljárások szolgálják.
A törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy a nyilvántartási rendszer kötelező bevezetésének elhalasztása további szakmai, adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges.
Az Országgyűlés 2024. december 17-én fogadta el a Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter által jegyzett, az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását.
A törvényjavaslat eredeti szövege nem tartalmazta az országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer létrehozását, az egy módosító indítvánnyal került a törvényszövegbe. Ezt akkor azzal indokolták: a területi egyenlőtlenségek és a különböző listák elkerülése érdekében szükséges egy országos lista és országos örökbefogadást elősegítő egyetlen szint bevezetése a hazai örökbefogadásban.
A kulturális tárca akkor arról tájékoztatta az MTI-t, a módosítás azt a célt szolgálja, hogy a vármegyei és az országos lista helyett egyetlen örökbefogadásra várakozói listáról, egyenlő esélyekkel, valamennyi örökbefogadásra alkalmas szülő közül lehessen kiválasztani a gyermek számára legmegfelelőbb családot. (MTI)
Azonnali vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az aranykonvoj-ügyben
Azonnali belső vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az úgynevezett aranykonvoj-ügyben a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből. Magyar Péter egyúttal azt is sürgette, hogy a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.
Tisza-kormány: Vatikánba készül Magyar Péter, jól áll Magyarország az EU-pénzek kapcsán
- A luxemburgi Külügyi Tanács legutóbbi ülésén a legmeghatározóbb globális kihívások, köztük az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus és az uniós bővítés álltak a fókuszban - számolt be Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalán. A magyar delegáció emellett több kétoldalú egyeztetést is folytatott,
- Bóna Szabolcs, agrár-és élelmiszergazdaságért felelős miniszter vis maior helyzetet hirdetett ki kedden a tavaszi fagykárra a 2026. március 1. és május 14. közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével.
- Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatásra készül, Leó pápával találkozik - derül ki az Esztergom-Budapest Főegyházmegye Facebook-posztjából.
- Amióta Magyarország új kormánya hivatalba lépett, már jelentős előrelépések történtek a jogállamiság terén - jelentette ki Michael McGrath demokráciáért, igazságügyért és jogállamiságért felelős európai uniós biztos kedden Luxembourgban.
- Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken - közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kedden az MTI-vel.
- Magyar Péter szerint már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin. Az iráni béke hatására. Korábban a miniszterelnök arról beszélt, hogy majd akkor vezetik ki a védett árat, ha a piaci körülmények megfelelően alakulnak.
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A kormány sávossá alakítaná a kőolajtermék-előállítókat – a gyakorlatban a Molt – terhelő különadót:a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás szerint már hordónként 2 dolláros Brent-Ural árkülönbözet felett is adófizetési kötelezettség keletkezne, szemben a jelenlegi 5 dolláros küszöbbel.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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Magyar Péter bejelentette: kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány
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