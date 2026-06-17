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Tisza-kormány: Vatikánba készül Magyar Péter, jól áll Magyarország az EU-pénzek kapcsán
Gazdaság

Tisza-kormány: Vatikánba készül Magyar Péter, jól áll Magyarország az EU-pénzek kapcsán

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Kedvező uniós visszhang, olcsóbbodó benzin, szigorodó Mol-különadó és pápai vizit: felpörögtek az események a hazai bel- és külpolitikában. Míg Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánba készül, az agrártárca a tavaszi fagykárok miatt hirdetett vis maior helyzetet, az ÁSZ pedig az Integritás Hatóság vezetőjének távozását kezdeményezte. Napi hírösszefoglalónk a legfontosabb döntésekkel.
  • A luxemburgi Külügyi Tanács legutóbbi ülésén a legmeghatározóbb globális kihívások, köztük az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus és az uniós bővítés álltak a fókuszban - számolt be Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalán. A magyar delegáció emellett több kétoldalú egyeztetést is folytatott,
  • Bóna Szabolcs, agrár-és élelmiszergazdaságért felelős miniszter vis maior helyzetet hirdetett ki kedden a tavaszi fagykárra a 2026. március 1. és május 14. közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével.
  • Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatásra készül, Leó pápával találkozik - derül ki az Esztergom-Budapest Főegyházmegye Facebook-posztjából.
  • Amióta Magyarország új kormánya hivatalba lépett, már jelentős előrelépések történtek a jogállamiság terén - jelentette ki Michael McGrath demokráciáért, igazságügyért és jogállamiságért felelős európai uniós biztos kedden Luxembourgban.
  • Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken - közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kedden az MTI-vel.
  • Magyar Péter szerint már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin. Az iráni béke hatására. Korábban a miniszterelnök arról beszélt, hogy majd akkor vezetik ki a védett árat, ha a piaci körülmények megfelelően alakulnak.

  • A kormány sávossá alakítaná a kőolajtermék-előállítókat – a gyakorlatban a Molt – terhelő különadót:

    a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás szerint már hordónként 2 dolláros Brent-Ural árkülönbözet felett is adófizetési kötelezettség keletkezne, szemben a jelenlegi 5 dolláros küszöbbel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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