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Tisza-kormány: Vizsgálat indul az aranykonvoj ügyében, újabb rendkívüli parlamenti ülés jöhet
Gazdaság

Tisza-kormány: Vizsgálat indul az aranykonvoj ügyében, újabb rendkívüli parlamenti ülés jöhet

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Kedvező uniós visszhang, olcsóbbodó benzin, szigorodó Mol-különadó és pápai vizit: felpörögtek az események a hazai bel- és külpolitikában. Míg Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánba készül, az agrártárca a tavaszi fagykárok miatt hirdetett vis maior helyzetet, az ÁSZ pedig az Integritás Hatóság vezetőjének távozását kezdeményezte. Szerdán azonnali belső vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az úgynevezett aranykonvoj-ügyben a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. Nap közben az is kiderült, hogy a Tisza-kormány rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez az uniós források lehívásához szükséges jogszabályok elfogadása miatt.
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Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez Ruff Bálint

A kormány nevében dr. Ruff Bálint György, a Miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte 2026. június 22-re és 23-ra. A Forsthoffer Ágnes házelnöknek benyújtott indítvány legfőbb célja, hogy az Országgyűlés még az őszi ülésszak előtt elfogadja az európai uniós források lehívását biztosító törvénymódosításokat.

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Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez Ruff Bálint
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Megszólalt az ügyészség az aranykonvoj ügyében

Soron kívül és teljes körűen kivizsgálja az ügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügyét, amellyel kapcsolatban a közeljövőben részletes tájékoztatást ígérnek. A vádhatóság azután reagált a sajtó megkeresésére, hogy Magyar Péter miniszterelnök belső ellenőrzést rendelt el az érintett fegyveres testületeknél, és azonnali megszólalásra szólította fel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt - írta a Telex.

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Megszólalt az ügyészség az aranykonvoj ügyében
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Az EBRD alelnökével egyeztetett Vitézy Dávid

Matteo Patronéval, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) banki tevékenységéért felelős alelnökével egyeztetett Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter arról, hogy az EBRD milyen konstrukciók mellett tudja finanszírozni a közlekedési és lakhatási beruházások elindítását Magyarországon - írta a tárcavezető a Facebook-oldalán.

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FTC: nyomoz a rendőrség

Az FTC népligeti, eredetileg mintegy 25 milliárd forintos (mai értéken ennél jóval nagyobb) Fradiváros-beruházása miatt közérdekű bejelentés érkezett az Állami Számvevőszékhez (ÁSZ), amely hűtlen kezelés gyanúját vetette fel, derült ki a 444 cikkéből.

A bejelentés alapja az FTC 2025-ös beszámolója volt. A cikk szerint még az Orbán-kormány utolsó napjaiban olyan kormányhatározat született, amely lehetőséget adott volna az FTC-nek a visszafizetési kötelezettség átütemezésére.

Az ÁSZ egyhetes előzetes vizsgálat után úgy döntött, hogy a bejelentést továbbítja a Budapest IX. Kerületi Rendőrkapitányságnak, mivel a hűtlen kezelés gyanújának kivizsgálása a rendőrség hatásköre. A rendőrség megerősítette, hogy a feljelentés megérkezett hozzájuk, és annak tartalmát jelenleg vizsgálják.

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Kamatstop: javaslatokat készít a bankszövetség a 10-20 ezer rászoruló védelmére

A Magyar Bankszövetség újabb javaslatokat készít a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita keretében - mondta Becsei András, a bankszövetség alelnöke, az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató-helyettese egy háttérbeszélgetésen. Ha a kamatfelár-kiesés tartósan, hivatalos határidő nélkül fennmaradna, akkor akár 300 milliárd forintos számviteli veszteséget is el kellene számolniuk azonnal a bankoknak az érintett állományra - hívta fel a figyelmet.

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Kamatstop: javaslatokat készít a bankszövetség a 10-20 ezer rászoruló védelmére
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Elhalasztanák az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését

Az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel történő elhalasztását javasolják a Tisza országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban.

A kedden benyújtott előterjesztés az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását változtatná meg úgy, hogy az egyszintű országos örökbefogadási rendszer bevezetésének időpontját július 1-jéről 2027. január 1-jére módosítja.

Barna-Szabó Tímea, Balogh Mihály, Dicső Viktória és Szakács Péter Lajos a módosítást azzal indokolja, hogy a hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke érvényesülhet. Ezt nem a tisztán statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott, egyénre szabott eljárások szolgálják.

A törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy a nyilvántartási rendszer kötelező bevezetésének elhalasztása további szakmai, adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges.

Az Országgyűlés 2024. december 17-én fogadta el a Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter által jegyzett, az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását.

A törvényjavaslat eredeti szövege nem tartalmazta az országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer létrehozását, az egy módosító indítvánnyal került a törvényszövegbe. Ezt akkor azzal indokolták: a területi egyenlőtlenségek és a különböző listák elkerülése érdekében szükséges egy országos lista és országos örökbefogadást elősegítő egyetlen szint bevezetése a hazai örökbefogadásban.

A kulturális tárca akkor arról tájékoztatta az MTI-t, a módosítás azt a célt szolgálja, hogy a vármegyei és az országos lista helyett egyetlen örökbefogadásra várakozói listáról, egyenlő esélyekkel, valamennyi örökbefogadásra alkalmas szülő közül lehessen kiválasztani a gyermek számára legmegfelelőbb családot. (MTI)

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Azonnali vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az aranykonvoj-ügyben

Azonnali belső vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az úgynevezett aranykonvoj-ügyben a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből. Magyar Péter egyúttal azt is sürgette, hogy a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.

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Azonnali vizsgálatot rendelt el Magyar Péter az aranykonvoj-ügyben
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Tisza-kormány: Vatikánba készül Magyar Péter, jól áll Magyarország az EU-pénzek kapcsán

  • A luxemburgi Külügyi Tanács legutóbbi ülésén a legmeghatározóbb globális kihívások, köztük az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus és az uniós bővítés álltak a fókuszban - számolt be Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalán. A magyar delegáció emellett több kétoldalú egyeztetést is folytatott,
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  • Amióta Magyarország új kormánya hivatalba lépett, már jelentős előrelépések történtek a jogállamiság terén - jelentette ki Michael McGrath demokráciáért, igazságügyért és jogállamiságért felelős európai uniós biztos kedden Luxembourgban.
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  • Magyar Péter szerint már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin. Az iráni béke hatására. Korábban a miniszterelnök arról beszélt, hogy majd akkor vezetik ki a védett árat, ha a piaci körülmények megfelelően alakulnak.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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