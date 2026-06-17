Újabb Mediaworks-leépítés: HR-esek kísérték ki a hirtelen kirúgott dolgozókat az Origótól

Az Origo-tól távozó dolgozóknak azonnal le kellett adniuk a munkaeszközeiket, majd

a humánerőforrás-osztály munkatársainak kíséretében hagyták el az irodát.

Egy korábbi munkatárs beszámolója szerint a radikális létszámleépítés miatt a következő időszakban akár a lap működése is ellehetetlenülhet, a jelenlegi műszakbeosztásokban ugyanis még olyan munkavállalók is szerepelnek, akiket most elbocsátottak. Emellett olyan kulcsfontosságú pozíciók maradtak betöltetlenül, mint az olvasószerkesztői és a címlapszerkesztői munkakörök.

A leépítést egy friss vezetőváltás előzte meg: a lapnál alig két hete mentették fel a tavaly áprilisban kinevezett főszerkesztőt, Pósa Árpádot, akinek a helyét megbízott vezetőként a Bors Online-t is irányító Végh László vette át.

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