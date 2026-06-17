Újragyorsul Amerika: brutális adatok jöttek

Havi alapon 0,9%-kal nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom, miközben éves alapon közel 7%-os a növekedés. Még inflációval igazítva is nagyon erős számokról beszélhetünk májusban.

Az amerikai kiskereskedelmi forgalom májusban 6,9%-kal nőtt. Havi alapon a várt 0,5% helyett 0,9%-os volt a növekedés. Ha ezt igazítjuk a havi alapon 0,5%-os inflációval, akkor is nagyon erős fogyasztási adat adódik.

Ez az adat beleillik az elmúlt hetekben beérkezett adathalmazba. Májusban nagyon erős hónapot tudhatott maga mögött az amerikai gadzaság és az előretekintő kilátások is nagyon biztatóak. A foglalkoztatottsági kilátások javulnak, az ISM felérése alapján a szolgáltatószektor és a feldolgozóipar kilátásai is nagyon erősek és most a kiskereskedelmi forgalom is azt mutatja, hogy a fogyasztás (termék része) rendben van.

Az infláció viszont 4,2%, az energiaáraktól megtisztított maginfláció pedig közel 3%, de a mai Fed kamatdöntő ülésen a piaci várakozások szerint szóba sem kerül a kamatemelés, hanem a tartás a valószínűbb.

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