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Visszaterhelték a Paksi Atomerőmű egyik blokkját
Gazdaság

Visszaterhelték a Paksi Atomerőmű egyik blokkját

Portfolio
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Karbantartási munkálatok miatt leterhelés történt a Paksi Atomerőmű 3. blokkján - olvasható az Országos Atomenergia Hivatal közleményében.

Egy szekunderköri berendezés, a kondenzátor tervezett tisztítási munkálatai miatt a blokkot 110 MW-al visszaterhelték, ezért csökkentett kapacitással működik

- emelték ki.

A munkálatokat 2026. június 17-én, hajnali 3 órakkor kezdték meg.

Legutoljára április 25-én tekerték le az atomerőművet ideiglenesen, összesen 276 megawattal.

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Képernyőfotó 2026-06-17 - 8
A leterhelés jól látszik az ábrán is (sötétkék) - Forrás: MAVIR

Címlapkép forrása: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

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