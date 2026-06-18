A múlt heti halálos autópálya-balesetek nem az M1-es bővítés alatt álló szakaszán történtek

A múlt heti halálos autópálya-balesetek közül egyik sem az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán történt, közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., válaszul Vitézy Dávid mai, az M1-koncesszort és a megbízó korábbi vezetést bíráló kijelentéseire. A vállalat kiemelte, hogy a felújításokat kísérő forgalomterelések szigorú állami ellenőrzés alatt állnak, és elsődleges céljuk a balesetek számának csökkentése.

A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésével kapcsolatban elhangzottakra reagálva a társaság tisztázta, hogy kizárólag az állam által jóváhagyott műszaki tartalmat valósíthatják meg.

Vitézy Dávid miniszter a délelőtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a korábban hatályos útügyi előírások szerint egy ütemben csak 8 km hosszan lehetett lezárni szakaszokat, de ezeket a szabályokat a koncesszor számára a tavalyi évben feloldották. Összességében ezért lehet majdnem 40 km hosszan lezárás - magyarázta Vitézy.

Ez a lezárás nem találkozik a közérdekkel. Tipikus példája annak, hogy az előző kormány hogyan szolgálta ki a koncessziónyertesek érdekeit

- jelezte. Ez a kivitelezőnek lesz olcsóbb, vagyis a koncesszornak. Bár visszacsinálni a lezárásokat sok esetben fizikailag nem lehet (sok esetben nincs ott a fizikai pálya, mert felbontották), a kormány rendezi a helyzetet, ahol és ahogyan lehet - tette hozzá Vitézy.

Az MKIF szerint a felújításokat és a sávelhúzásokat szigorú szabályok kötik, a munkálatokat pedig csak

egy előre elfogadott éves program alapján végezhetik, amely pontosan rögzíti a terelések hosszát, típusát és időtartamát.

A fejlesztések során a terelési paramétereket egy állami többségű tervzsűri fogadja el, míg a műszaki előírásoktól való esetleges eltérésekről az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság határoz.

Az MKIF hangsúlyozta, hogy az M1-es autópályán kialakított, több kilométeres tereléseket a nemzetközi tapasztalatokat figyelembe véve, széles körű szakmai egyetértés mellett vezették be a közlekedésbiztonság javítása és a baleseti gócpontok felszámolása érdekében. Ezt támasztják alá a rendőrségi statisztikák is, amelyek szerint

a hosszabb terelésekkel érintett szakaszokon csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma.

A társaság hozzátette, hogy az M1-es autópályán tapasztalható jelentős teherforgalom miatt a tereléseknél a kötelezően előírtnál szélesebb forgalmi sávokat biztosítanak a közlekedőknek.

Nem így látja ezt az RTL Híradónak nyilatkozó Csörgő László vezetéstechnikai oktató. Elmondta, hogy minél hosszabb egy terelés, annál nagyobb a kockázata a ráfutásos baleseteknek.

"Úgyis lassan megyek" - mondhatja valaki, aki a terelés miatt lassan hajt - "és megnézem a telefonomat, úgysem lehet baj" - majd beleszáguldanak a sor végébe - vázolta Csörgő egy baleset lehetséges okát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba