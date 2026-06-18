Döntött a Bank of England a kamatokról, fordulat állhatott be a monetáris politika irányában

A monetáris politikai döntéshozó testület 7-2 arányban szavazott a kamat szinten tartása mellett. Az előző üléshez képest az jelentett változást, hogy Megan Greene csatlakozott Huw Pillhez az azonnali kamatemelés szorgalmazásában. Catherine Mann, a bizottság másik jól ismert, szigorításpárti tagja szintén felvetette az emelés lehetőségét, ám végül a tartás mellett voksolt, így érdemi elmozdulás alig történt a testületen belül.
A döntést kísérő közlemény hangvétele szándékoltan visszafogott, az új makrogazdasági előrejelzések és a sajtótájékoztató pedig csak július végén várhatók. A sorok között olvasva ugyanakkor látszik, hogy a bizottságon belül újra mélyülnek a régi törésvonalak. Az öt semleges, illetve lazításpárti beállítottságú tag számára igen magas az a küszöb, amelynek átlépésével kamatemelésre szavaznának, ehhez ugyanis a közel-keleti helyzet súlyos eszkalációjára vagy az energiaárak jelentős megugrására lenne szükség. Ez az öt döntéshozó egyre inkább meg van győződve arról, hogy a másodkörös inflációs hatások elmaradnak.
A gazdasági mutatók egyelőre ezt a megközelítést támasztják alá.
Tavaly még komoly aggodalmak övezték a másodkörös hatásokat az élelmiszer-infláció, a megemelt munkáltatói járulékok és a minimálbér meredek növekedése miatt, ám a legfrissebb fogyasztóiár-index nem igazolja ezeket a félelmeket.
A vállalatok árazási ereje szintén korlátozott, de legalábbis lényegesen gyengébb, mint a 2022-es energiaválság idején. A folyamatok hatása sokkal inkább a munkaerőpiacon érezhető, a fogyasztói szektorokban ugyanis folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben csökken az alkalmazottak száma, és a magánszektorbeli bérnövekedés további lassulása várható. A friss adatok összességében fordulatot hozhattak a brit monetáris politika irányában, hiszen míg pár nappal ezelőtt a kamatemelés lehetőségéről írtunk, addig a mai döntés egyértelműen a kivárásról és a kamatcsökkentési ciklus jövő évi folytatásáról szóló forgatókönyv esélyeit növeli.
Amennyiben az Iránnal kapcsolatos megállapodás tartósnak bizonyul, és az energiaárak a jelenlegi szinten stabilizálódnak, az infláció az idei év második felében 3,5 százalék körül tetőzhet.
Ez elmarad a Bank of England elemzéseiben szereplő 4 százalékos kritikus értéktől, amelynek átlépése a szakértők szerint tartós árnyomást indítana el a gazdaságban.
Mindezek alapján kamatemelésre kizárólag az energiaárak drasztikus emelkedése esetén kerülhetne sor, ami jelenleg nem szerepel az alapforgatókönyvben.
A jegybank így várhatóan tartósan szinten tartja az irányadó rátát, a kamatcsökkentési ciklus pedig csak 2027-ben folytatódhat
- vélik az ING Bank elemzői.
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