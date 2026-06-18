Döntött a bíróság: diszkriminatív és versenyellenes volt a Fidesz csodafegyvere

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy ellentétes az uniós joggal a nagy árbevételű élelmiszer-kereskedőkre vonatkozó magyarországi kötelező akciózás. A testület szerint a szabályozás sérti a szabad versenyt, mivel megakadályozza a cégeket abban, hogy az áraikat és a készleteiket tisztán gazdasági szempontok alapján határozzák meg, ráadásul az intézkedés a kitűzött szociális célok elérésére is alkalmatlan - közölte a testület.

Magyarország 2023 májusában, az ukrajnai háborúra és az élelmiszer-inflációra hivatkozva vezetett be kötelező árcsökkentést. Az előírás alapján a meghatározott árbevételt elérő kiskereskedőknek egy adott időszakban a kijelölt termékeket legalább 15 százalékkal olcsóbban kellett kínálniuk a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához képest. Emellett kötelező volt az érintett árucikkekből minimális készletet is tartaniuk.

A szabályozás miatt a hatóságok 2024 márciusában megbírságolták a német REWE-csoporthoz tartozó Penny Marketet, mert egy ellenőrzés napján két akciós termékkategória, az alma, valamint az ásványvíz és az üdítőital hiányzott a polcokról. A kiskereskedelmi lánc beszállítói késedelemre és helyettesítő termékek meglétére hivatkozva a Győri Törvényszéken támadta meg a bírságot. A magyar bíróság az uniós joggal, különösen a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságával való összeférhetőség tisztázása érdekében az Európai Unió Bíróságához fordult.

Az uniós bíróság megállapította,

hogy az árak és a kötelező készletmennyiségek állami előírása sérti a szabad versenyt.

Bár Magyarország azzal érvelt, hogy az intézkedés az infláció letörését és a hátrányos helyzetű fogyasztók védelmét szolgálja, a testület ezt nem látta igazoltnak. A bíróság szerint a szabályozás aránytalan és nem éri el a célját, mivel a kötelezettség csak az előre meghatározott bevételi határt átlépő, jellemzően városokban működő láncokat érinti, így a vidéken élő rászorulók a gyakorlatban nehezen jutnak hozzá a kedvezményes élelmiszerekhez.

A Bíróság arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügyben eljáró magyar bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy az intézkedés jelent-e közvetett hátrányos megkülönböztetést a külföldi székhelyű társaságokkal szemben. Diszkriminációról van szó ugyanis, ha kiderül, hogy

a nagy magyar láncok azért mentesülnek a szabályok alól, mert franchise-rendszerben működve nem kell összesíteniük a bevételüket, vagy mert más statisztikai kód alatt végzik a tevékenységüket.

A testület ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az intézkedés akkor is sérti a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvet, ha a magyar bíróság végül nem állapít meg diszkriminációt, mivel a szabályozás eleve alkalmatlan a hivatalos céljai elérésére.

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