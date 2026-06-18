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Egyre veszélyesebbé válik a bányászat: újabb halálos bányabaleset, idén ez már a negyedik Lengyelországban
Gazdaság

Egyre veszélyesebbé válik a bányászat: újabb halálos bányabaleset, idén ez már a negyedik Lengyelországban

MTI
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Halálos kimenetelű bányabaleset történt a dél-lengyelországi Bytomban, ahol egy beomlás következtében egy vájár életét vesztette, nyolc társának azonban sikerült épségben a felszínre menekülnie.

A szerda délutáni beomlás a mintegy négyszáz főt foglalkoztató Eko-Plus magáncég egyik kőszéntárnájában, 650 méteres mélységben történt.

A baleset idején kilenc bányász dolgozott az érintett szakaszon, akik közül nyolcan saját erejükből jutottak a felszínre, két embert pedig könnyebb sérülésekkel kórházban ápolnak. Kilencedik társukat már csak holtan találták meg, a tragédia tényét szerda éjjel Łukasz Pach, a sziléziai mentőszolgálat igazgatója is megerősítette.

A lengyelországi bányákban az év eleje óta már négyen vesztették életüket,

míg 2025-ben összesen tizenhat halálos kimenetelű balesetet regisztráltak.

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