Elismerte a korrupciós vádakat a főpolgármester - Gyanúsítottként hallgatták ki Bukarest első emberét

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben politizáló városvezető csütörtökön, az ügyészség épületéből távozva erősítette meg, hogy gyanúsítottként hallgatták ki. Az újságíróknak hangsúlyozta, hogy az igazság tisztázása érdekében mindenben együttműködik a hatóságokkal. Határozottan leszögezte ugyanakkor, hogy
nem áll szándékában távozni a városháza éléről, és a mandátumát mindenképpen ki akarja tölteni.
Ciprian Ciucu a PNL egyik első alelnöke, egyben a miniszterelnöki tisztségéből május elején leváltott Ilie Bolojan egyik legelszántabb támogatója. A bukaresti főpolgármesteri tisztséget a decemberi időközi választásokon szerezte meg, amelyet azért kellett kiírni, mert az előző városvezetőt, Nicușor Dant államfővé választották.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Robert Ghement
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