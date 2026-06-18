Elismerte a korrupciós vádakat a főpolgármester - Gyanúsítottként hallgatták ki Bukarest első emberét

Vesztegetés gyanújával hallgatta ki a román Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Ciprian Ciucut, Bukarest főpolgármesterét. A politikus ártatlannak vallja magát, és kijelentette, hogy az eljárás ellenére sem mond le tisztségéről.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben politizáló városvezető csütörtökön, az ügyészség épületéből távozva erősítette meg, hogy gyanúsítottként hallgatták ki. Az újságíróknak hangsúlyozta, hogy az igazság tisztázása érdekében mindenben együttműködik a hatóságokkal. Határozottan leszögezte ugyanakkor, hogy

nem áll szándékában távozni a városháza éléről, és a mandátumát mindenképpen ki akarja tölteni.

Ciprian Ciucu a PNL egyik első alelnöke, egyben a miniszterelnöki tisztségéből május elején leváltott Ilie Bolojan egyik legelszántabb támogatója. A bukaresti főpolgármesteri tisztséget a decemberi időközi választásokon szerezte meg, amelyet azért kellett kiírni, mert az előző városvezetőt, Nicușor Dant államfővé választották.

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